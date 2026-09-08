إيران تعلن اقتراب خروج الاتفاق مع عمان إلى النور رغماً عن الولايات المتحدة

أعلنت إيران أن اتفاقاً مع سلطنة عمان لإدارة الملاحة عبر مضيق هرمز بات وشيكاً، وهي خطوة من شأنها أن تعزز سيطرة طهران على الممر المائي وتثير تساؤلات حول كيفية رد الولايات المتحدة.

قال إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، للصحفيين في طهران يوم الاثنين، إن الاتفاق الذي تفاوضت عليه الدولتان لعدة أسابيع وصل إلى مراحله النهائية وسيتضمن تفاصيل حول طريق آمن مؤقت عبر نقطة العبور الحيوية لإمدادات الطاقة.

وصف الأمر بأنه "تفاهم"، وقال إنه سيتم توثيقه لدى المنظمة البحرية الدولية، وهي هيئة تابعة للأمم المتحدة مسؤولة عن الملاحة البحرية على مستوى العالم.

وأضاف بقائي: "لقد أحرزت المحادثات تقدماً جيداً للغاية"، معرباً عن أمله في عدم تدخل أطراف ثالثة لم يسمها.

تراجعت أسعار النفط لفترة وجيزة بعد الإعلان عن اتفاق إيران وعُمان، وسط تفاؤل بأن هذا الاتفاق سيُسهّل مرور المزيد من ناقلات النفط والسفن التجارية الأخرى عبر المضيق البحري، ويُقلّل من احتمالية وقوع هجمات على الشحن البحري القادم من طهران.



وارتفع سعر خام برنت ارتفاعًا طفيفًا ليقارب 97 دولارًا للبرميل بحلول الساعة الثالثة، بعد أن كان قد سُجّل في وقت سابق من اليوم عند 97.93 دولارًا.



أفاد محللون في شركة ماكواري يوم الاثنين أنهم يشهدون عبور نحو 7 ملايين برميل يومياً من النفط الخام والوقود المكرر لمضيق هرمز، استناداً إلى محادثات مع عملاء. ويُقارن هذا الرقم بنحو 20 مليون برميل قبل اندلاع الحرب. وأضافوا أن مجموعة محدودة من مالكي السفن مستعدة لعبور مضيق هرمز مقابل السعر المناسب، مما يُتيح مرور كميات كبيرة من النفط.

جاءت أنباء الاتفاق الإيراني العماني المحتمل بعد مزاعم إيرانية خلال عطلة، بأنها هاجمت ثلاث سفن سلكت طريقاً غير مصرح به، وثلاث سفن أخرى مرتبطة بالولايات المتحدة في مواقع أخرى.

وقالت شبكة وفق مصادر مطلعة عن عمليات العبور عبر المضيق إنهم لم يروا أي دليل على وقوع حوادث كبيرة ناجمة عن هجمات إيرانية خلال الأيام القليلة الماضية.

وكان الجيش الأمريكي قد أعلن في وقت سابق أنه ضرب ثلاث ناقلات نفط خام إيرانية، تم تدمير إحداها، رداً على استهداف الحرس الثوري لسفينتين حربيتين تابعتين للبحرية الأمريكية بصواريخ باليستية.

تسعى إيران وعُمان إلى إضفاء الطابع الرسمي على سيطرتهما على المضيق، الذي يحدهما من الجانبين، ومن المرجح أن تلجأا إلى فرض رسوم على الخدمات. أما الولايات المتحدة، التي تفرض حصارًا على الموانئ الإيرانية لمنع صادرات النفط من الجمهورية ، فترغب في عودة الممر المائي إلى وضعه السابق قبل الحرب، أي كونه مجاني الاستخدام.

أغلقت إيران المضيق فعلياً بعد أن بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل ضرباتهما في نهاية فبراير. وقد فشلت جميع المحادثات الرامية إلى حل النزاع حتى الآن، مما أدى إلى حالة جمود غير مستقرة تتخللها جولات متقطعة من الضربات المتبادلة.

أدت الحرب، التي دخلت شهرها السابع، إلى ارتفاع أسعار النفط والوقود والغاز الطبيعي، وهددت بتأجيج التضخم العالمي. وتتعرض إدارة الرئيس دونالد ترامب لضغوط لإنهاء الصراع، الأمر الذي رفع أسعار الديزل في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي، ووضع الجمهوريين في خطر فقدان السيطرة على الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر.