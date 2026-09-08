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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

فرصة لطلاب الإعدادية| كل ما تريد معرفته عن مدرسة النقل التكنولوجية

مدرسة النقل التكنولوجية
مدرسة النقل التكنولوجية
ياسمين بدوي

تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات من الطلاب بشأن تفاصيل الالتحاق بالمدرسة التكنولوجية التطبيقية للنقل بوردان ، وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد التفاصيل كاملة.

 وقد تقرر رسميا إتاحة التقديم مباشرة بمقر المدرسة التكنولوجية التطبيقية للنقل بوردان داخل المجمع التكنولوجي للتعليم والتدريب بوردان بمحافظة الجيزة، اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 7 سبتمبر 2026 وذلك خلال مواعيد العمل الرسمية.

مميزات المدرسة 

-التدريب الميداني داخل مواقع العمل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر

-الحصول على شهادة البكالوريا المصرية للتعليم الفني وشهادة خبرة من الهيئة

-اتاحة فرص العمل لخريجي المدرسة بالهيئة والشركات التابعة لها في مجال النقل السككي

-بيئة تعليمية متطورة تجمع بين الدراسة النظرية والتدريب العملي وفق احدث المعايير المهنية

شروط التقديم

-اجتياز اختبارات القبول والكشف الطبي والمقابلات الشخصية

-الحصول على الشهادة الإعدادية

- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عاما في أول أكتوبر 2026

-التقديم متاح للطلاب البنين من جميع محافظات الجمهورية

رابط التقديم

يتم التقديم من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني https://dualedu.moe.gov.eg/ 

 التقديم في المدرسة التكنولوجية التطبيقية للنقل بوردان .. المستندات المطلوبة

يشترط على الطلاب الراغبين في التقديم في المدرسة التكنولوجية التطبيقية للنقل بوردان إحضار المستندات التالية:

• صورة من استمارة نجاح الشهادة الإعدادية أو صورة من بيان النجاح.

• صورة من شهادة الميلاد.

• صورة من بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر.

• صورة من إيصال سداد رسوم اختبارات مدارس التكنولوجيا التطبيقية باسم الطالب، بقيمة 250 جنيهًا لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

و يتم تقديم جميع المستندات المطلوبة داخل حافظة بلاستيكية .

كما خصصت المدرسة التكنولوجية التطبيقية للنقل بوردان أرقام التليفونات ( 01010886381 - 01281602084 ) للتواصل مع الطلبة وأولياء الأمور والرد علي الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بإجراءات التقديم.

يأتي ذلك في إطار حرص المدرسة التكنولوجية التطبيقية للنقل بوردان على تيسير إجراءات التقدم أمام الطلاب الراغبين في الالتحاق بها، مع الالتزام بكافة القواعد والضوابط المنظمة للقبول بمدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تحددها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انضمام مدرسة وردان للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الجيزة إلى منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وإتاحة التقدم للالتحاق بها للعام الدراسي 2026/2027.

تخصصات المدرسة

وتتخصص المدرسة في مجالي الميكانيكا والكهرباء، وتستقبل الطلاب البنين من جميع محافظات الجمهورية، بهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة تمتلك المهارات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل.

إتاحة إلتحاق الخريجين للعمل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر

كما تتيح المدرسة فرصًا متميزة لخريجيها، حيث يتم إتاحة إلتحاق الخريجين للعمل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، والشركات التابعة لها في مجال النقل السككي، بما يعزز الربط بين الدراسة والتدريب ومتطلبات سوق العمل.

وتأتي المدرسة ضمن جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتوسع في نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وإعداد خريجين مؤهلين للعمل في القطاعات الحيوية وفق أحدث المعايير المهنية.

ويتم القبول وفقًا للقواعد والضوابط المعلنة، وبعد اجتياز اختبارات القبول والمقابلات المقررة على نفس رابط التقديم :

dualedu.moe.gov.eg

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المدرسة التكنولوجية التطبيقية للنقل التقديم التقديم في المدرسة التكنولوجية التطبيقية للنقل بوردان المدرسة

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