ممثل إحدى الشركات المتكاملة: الإجراءات الحكومة المصرية تدافع عن مصلحة صناعة الحديد

أكد عفاف عز ممثل إحدى الشركات المتكاملة إن الإجراءات الحكومة المصرية تدافع عن مصلحة صناعة الحديد في مصر .



وقالت عفاف عز في حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" 26 ألف مصري يعملون في صناعة الحديد والصلب في مصر والقطاع استراتيجي".

وتابعت عفاف عز :" هناك أزمة تواجد فاض في الطاقات الإنتاجية من الصلب في العالم وفي العام الماضي وصلت الطاقات الإنتاجية ل 2.5 مليار طن صلب والاستهلاك لا يتجاوز 1.7 مليار طن".

وأكملت :" المنتج الصيني بيبيع بأسعار أقل من التكلفة وهذا امر مجرم وفقا لقوانين التجارة العالمية ، وصادرات الصين تصل للأسواق وهذا يؤثر على صناعة الصلب، وكل دولة تحركت لحماية صناعتها".

وتابعت:" هناك طفرة هائلة في واردات البيليت وصادرات مصر من البيليت انخفضت 25 %، وهناك خسارة بسبب المنتج الصيني الذي يباع بأقل من سعر التكلفة".

