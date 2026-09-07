خام الحديد يتخطى 100 دولار بدعم آمال انتعاش الطلب الصيني

تجاوزت أسعار خام الحديد مستوى 100 دولار للطن، خلال تعاملات اليوم /الاثنين/، للمرة الأولى في سبعة أسابيع، مدعومة بإقبال المتعاملين على إغلاق مراكز بيع سابقة، إلى جانب تنامي الآمال بانتعاش الطلب الصيني وإعادة المصانع تكوين مخزوناتها من الخام قبيل العطلات الوطنية في أكتوبر المقبل، فضلا عن ارتفاع تكاليف الشحن.

وارتفعت العقود الآجلة لخام الحديد، المستخدم في صناعة الصلب، بما يصل إلى 1.6% لتسجل 101.10 دولار للطن في بورصة سنغافورة، وهو أعلى مستوى خلال تعاملات اليوم منذ الثاني من يوليو الماضي، قبل أن تقلص مكاسبها إلى 1.1% عند 100.60 دولار للطن، كما صعدت العقود الآجلة المقومة باليوان بنسبة تصل إلى 1.8%.

وقال براني شُكلا، رئيس أبحاث الشحن الجاف والسلع الأساسية لدى "إس آند بي جلوبال إنرجي"، إن صعود خام الحديد يرجع بدرجة كبيرة إلى إغلاق المتعاملين مراكز شراء على فحم الكوك ومراكز بيع على خام الحديد، وهو ما أسهم في زيادة الضغوط الشرائية ودفع الأسعار نحو مزيد من الارتفاع.

وتلقى السوق دعما أيضا من توقعات بأن تعمد مصانع الصلب الصينية إلى إعادة تكوين مخزوناتها من خام الحديد قبل عطلات اليوم الوطني في أكتوبر، إلى جانب آمال بانتعاش موسمي في نشاط قطاع البناء خلال سبتمبر، فيما ارتفعت أسعار الشحن السائب الجاف إلى أعلى مستوياتها في نحو خمس سنوات في لندن يوم الجمعة الماضي.

وعززت أحدث تحركات بكين لدعم النظام المالي معنويات المستثمرين، إذ تضخ الصين 300 مليار يوان في أكبر بنوكها وشركات التأمين، في إطار أكبر عملية لإعادة رسملة القطاع المالي منذ نحو عقدين، بهدف تعزيز قوة النظام المالي والحفاظ على تدفق الائتمان في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي.

وفي سوق المعادن، ارتفعت العقود الآجلة لخام الحديد في بورصة داليان بنسبة 1.3%، بينما تراجعت عقود فحم الكوك الصينية بنحو 3% بعد موجة صعود سجلتها مؤخراً. وتباين أداء المعادن الصناعية الأخرى في بورصة لندن للمعادن، مع انخفاض النحاس والألومنيوم بشكل طفيف، في حين ارتفع الرصاص والزنك.