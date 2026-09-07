أقل من 51 جنيه.. سعر الدولار في البنوك اليوم الإثنين

استقر سعر الدولار اليوم الإثنين 7 أغسطس في البنوك المصرية في مستهل التعاملات وسجل في البنك المركزي المصرى 50.80 جنيه للشراء 50.94 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلى 50.82 جنيه للشراء، 50.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار فى البنك المركزي المصري:

50.80 جنيه للشراء.

50.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.82 جنيه للشراء.

50.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.82 جنيه للشراء.

50.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

50.82 جنيه للشراء.

50.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجاري الدولي CIB

50.82 جنيه للشراء.

50.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك البركة

50.80 جنيه للشراء.

50.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك المصرف المتحد

50.82 جنيه للشراء.

50.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك كريدى اجريكول

50.72 جنيه للشراء.

50.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.82 جنيه للشراء.

50.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك قناة السويس

50.83 جنيه للشراء.

50.93 جنيه للبيع.