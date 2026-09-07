بعد انقلاب السيارة.. مصرع شخص وإصابة آخرين بطريق القطامية _ السخنة

لقي شخص مصرعه، فيما أصيب شخصان يحملان الجنسية الروسية، إثر انقلاب سيارة ملاكي أثناء سيرها بطريق القطامية السخنة، بالقرب من منطقة الملاهي.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة المعنية بلاغًا بشأن انقلاب سيارة ملاكي على الطريق في الاتجاه المؤدي إلى السخنة، وعلى الفور انتقلت الجهات المختصة إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص الأولي أن السيارة تعرضت للانقلاب على بعد نحو 500 متر من منطقة الملاهي السخنة.

وأسفر الحادث عن وفاة أحد مستقلي السيارة، وهو مصري الجنسية، بينما أصيب شخصان روسيي الجنسية، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

كما جرى نقل جثمان المتوفى إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، فيما بدأت الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، للوقوف على أسباب وقوع الحادث وملابساته.