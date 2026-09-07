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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

غير متوقعة.. هاني فاروق يكشف الأهداف الحقيقية للحرب الأمريكية على إيران

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

كشف الكاتب الصحفي هاني فاروق، والمتخصص في الشأن الإقليمي، عن قراءة جديدة للأهداف التي تقف وراء الحرب الأمريكية على إيران، موضحًا أن المواجهة لا تقتصر فقط على الملف النووي أو توجيه ضربات عسكرية لطهران، وإنما ترتبط بحسابات استراتيجية أوسع في المنطقة.

وخلال مشاركته في برنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى، تحدث هاني فاروق عن تطورات المواجهة الأمريكية الإيرانية، وما تسعى الولايات المتحدة إلى تحقيقه من خلال التصعيد العسكري والضغوط المتواصلة على طهران.

أهداف تتجاوز إسقاط النظام الإيراني

وأشار هاني فاروق إلى أن التحركات الأمريكية في المنطقة تحمل أهدافًا متعددة، مؤكدًا أن المشهد لا يمكن قراءته من زاوية عسكرية فقط، في ظل ارتباط الحرب بحسابات سياسية واستراتيجية تتعلق بمستقبل المنطقة وموازين القوى فيها.

وأوضح أن واشنطن لم تتمكن من تحقيق حسم عسكري واضح ضد إيران، رغم التفوق العسكري الكبير الذي تتمتع به، وهو ما يجعل المواجهة مفتوحة على عدة سيناريوهات خلال الفترة المقبلة.

الجميع خاسر من استمرار الحرب

وكان هاني فاروق قد أكد في تصريحات سابقة أن الولايات المتحدة وإيران خرجتا من المواجهة بخسائر، مشيرًا إلى أن الضربات الأمريكية أثرت بصورة كبيرة على الاقتصاد الإيراني، في الوقت الذي تضررت فيه صورة واشنطن عالميًا بسبب الحرب وعدم تحقيق انتصار حاسم. 

وأضاف أن مستقبل المواجهة يتأرجح بين المسار السياسي القائم على التفاوض والاتفاق، وبين احتمالات تجدد الحرب والتصعيد، خاصة في ظل عدم التوصل إلى تفاهمات نهائية بين الطرفين. 


 

واشنطن ايران إسرائيل

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