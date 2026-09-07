اليوم في انطلاقة الجولة الرابعة.. الاتحاد يتحدى بترول أسيوط والقناة يواجه الجيش والبنك الأهلي يصطدم بالمحلة وبتروجت مع المصري

تدخل منافسات الدوري المصري الممتاز مرحلة جديدة مع انطلاق مباريات الجولة الرابعة من موسم 2026-2027 اليوم الاثنين وسط حسابات متباينة بين أندية تبحث عن تثبيت بدايتها القوية وأخرى تسعى إلى تصحيح المسار قبل أن تتسع الفجوة بينها وبين المنافسين.

وتشهد انطلاقة الجولة إقامة أربع مباريات على مدار اليوم تبدأ في الخامسة مساءً بمواجهتي الاتحاد السكندري مع بترول أسيوط والقناة أمام طلائع الجيش قبل أن تتجه الأنظار في الثامنة مساءً إلى مباراتي البنك الأهلي وغزل المحلة ومنتخب السويس بتروجت والمصري البورسعيدي.

وتأتي الجولة الرابعة في توقيت بدأت خلاله ملامح جدول الترتيب في الظهور بصورة أكثر وضوحًا بعدما خاضت الأندية ثلاث جولات كاملة شهدت إقامة 30 مباراة وتسجيل 59 هدفًا لتؤكد المسابقة منذ بدايتها أن المنافسة لن تكون سهلة في أي اتجاه.

ولا تقتصر أهمية مباريات اليوم على البحث عن النقاط الثلاث إذ تسعى بعض الفرق إلى تحقيق انتصار يعيدها إلى الطريق الصحيح بينما تتطلع أخرى إلى مواصلة حصد النقاط من أجل تثبيت موقعها في مقدمة الجدول.

الاتحاد وبترول أسيوط.. البحث عن دفعة جديدة

تبدأ مباريات الجولة الرابعة من استاد الإسكندرية عندما يستضيف الاتحاد السكندري فريق بترول أسيوط في مواجهة تحمل أهمية خاصة للفريقين.

الاتحاد يدخل المباراة واضعًا النقاط الثلاث هدفًا رئيسيًا مستفيدًا من خوض اللقاء على أرضه وبين جماهيره في محاولة لتحقيق نتيجة تمنحه دفعة قوية خلال المرحلة المقبلة.

وفي المقابل يبحث بترول أسيوط عن نتيجة إيجابية تساعده على مواصلة حصد النقاط وعدم الابتعاد عن منافسيه خاصة أن فارق النقاط في الأسابيع الأولى يمكن أن يتغير سريعًا من جولة إلى أخرى.

وتمنح طبيعة المباراة الفريقين دوافع متقاربة؛ فالعميد يريد استغلال عاملي الأرض والجمهور بينما يدرك بترول أسيوط أن العودة بنتيجة إيجابية من الإسكندرية ستكون بمثابة مكسب مهم على طريق تحسين موقفه.

ومن المتوقع أن تحظى المواجهة بصراع قوي في وسط الملعب خاصة أن الفريق الذي سينجح في فرض إيقاعه سيكون الأقرب إلى التحكم في مجريات اللقاء والوصول إلى مرمى منافسه.

القناة وطلائع الجيش.. مواجهة مفتوحة على كل الاحتمالات

وفي التوقيت نفسه يستضيف فريق القناة نظيره طلائع الجيش على استاد هيئة قناة السويس في مواجهة لا تقل أهمية عن لقاء الإسكندرية.

القناة يسعى إلى استغلال ملعبه لتحقيق الفوز خصوصًا أن الحصول على النقاط الثلاث أمام جماهيره يمكن أن يمنحه دفعة معنوية مهمة مع استمرار منافسات الموسم.

لكن المهمة لن تكون سهلة أمام طلائع الجيش الذي يدخل اللقاء بحثًا عن العودة بنتيجة إيجابية سواء بالحصول على النقاط كاملة أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير.

وتكمن أهمية المباراة في أن الفريقين يعرفان جيدًا قيمة النقاط في هذه المرحلة المبكرة فالفوز يمكن أن يرفع أحدهما عدة مراكز بينما قد يؤدي التعثر إلى زيادة الضغوط قبل الجولات المقبلة.

ولهذا لن تكون المواجهة مجرد صراع على ثلاث نقاط وإنما اختبار لقدرة كل فريق على التعامل مع المباريات التي تتقارب فيها المستويات والطموحات.

البنك الأهلي وغزل المحلة.. مواجهة تحت الضغط

ومع حلول الثامنة مساءً تتجه الأنظار إلى استاد البنك الأهلي حيث يلتقي البنك الأهلي مع غزل المحلة في مواجهة تحمل حسابات خاصة بالنسبة للفريقين.

ويبحث كل طرف عن الفوز للخروج بأفضل حصيلة ممكنة من الجولة خاصة أن البداية المتذبذبة لبعض الأندية تجعل كل نقطة ذات قيمة كبيرة في سباق الترتيب.

البنك الأهلي يملك أفضلية خوض المباراة على ملعبه لكنه سيكون مطالبًا بتحويل هذه الأفضلية إلى أداء ونتيجة بينما يسعى غزل المحلة إلى تقديم رد فعل قوي وتحقيق نتيجة تمنحه الثقة في المرحلة المقبلة.

وتزداد أهمية المباراة مع اقتراب الفريقين من منطقة المنافسة التي تشهد ازدحامًا كبيرًا إذ يمكن لانتصار واحد أن يغير شكل موقف أي فريق بصورة واضحة.

بتروجت والمصري.. صراع بطموحات مختلفة

وفي التوقيت ذاته يستضيف منتخب السويس بتروجت فريق المصري البورسعيدي في واحدة من أبرز مواجهات اليوم ويدخل المصري اللقاء بطموح مواصلة نتائجه الإيجابية والمنافسة بقوة على المراكز المتقدمة بعدما ظهر الفريق بصورة جيدة خلال بداية الموسم.

أما منتخب السويس بتروجت فيبحث عن استغلال ملعبه وتحقيق نتيجة تمنحه دفعة في جدول الترتيب خصوصًا أن مواجهة فريق بحجم المصري تمثل اختبارًا حقيقيًا لقدراته.

وتحمل المباراة طابعًا فنيًا خاصًا في ظل رغبة المصري في فرض أسلوبه والبحث عن الفوز مقابل محاولة منتخب السويس بتروجت إغلاق المساحات واستغلال أي أخطاء يمكن أن تظهر خلال اللقاء.

59 هدفًا ترفع سقف الإثارة

وقبل انطلاق الجولة الرابعة كشفت الأرقام عن بداية هجومية لافتة للدوري المصري بعدما شهدت أول ثلاث جولات تسجيل 59 هدفًا خلال 30 مباراة.

وتعكس هذه الأرقام حالة من الندية الهجومية في الوقت الذي بدأت فيه بعض الفرق في إظهار شخصيتها الفنية مبكرًا بينما لا تزال فرق أخرى تبحث عن التوليفة المناسبة.

ومع استمرار ارتفاع عدد الأهداف تزداد التوقعات بأن تحمل الجولات المقبلة المزيد من المنافسة والإثارة خاصة مع دخول الأندية مرحلة تبدأ فيها الحسابات الفنية والبدنية في الظهور بصورة أكبر.

الزمالك والأهلي.. قمم الجولة في الطريق

ولا تتوقف إثارة الجولة الرابعة عند مباريات اليوم حيث تستكمل المنافسات غدًا الثلاثاء بمباراتين أبرزها مواجهة الزمالك أمام أبو قير للأسمدة.

وتحظى مباراة الزمالك باهتمام جماهيري كبير في ظل سعي الفريق الأبيض لمواصلة مشواره في البطولة وتحقيق نتيجة تدعم موقفه في جدول الترتيب.

وتختتم الجولة يوم الأربعاء بإقامة أربع مباريات على رأسها مواجهة المقاولون العرب أمام الأهلي وهي المباراة التي ستكون محط أنظار جماهير الكرة المصرية في ظل قيمة الفريقين وحساباتهما المختلفة في جدول المسابقة.

ويدخل الأهلي المباراة بهدف مواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة بينما يتطلع المقاولون العرب إلى تحقيق نتيجة قوية أمام أحد أبرز المرشحين للقب.