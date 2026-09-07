لجنة الحكام تكشف صحة القرارات التحكيمية في الجولة الثالثة من الدوري المصري

نشر الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم فيديو تفصيليًا، تضمن تحليلًا لأبرز الحالات التحكيمية المثيرة للجدل التي شهدتها مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك من جانب لجنة الحكام، التي أوضحت مدى صحة القرارات التي اتخذها الحكام خلال المواجهات.

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ركلة جزاء غير صحيحة في مباراة الجونة والمقاولون

وشهدت مباراة الجونة والمقاولون حالة تحكيمية مثيرة للجدل، بعدما احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح المقاولون العرب، إلا أن لجنة الحكام أكدت عدم صحة القرار.

وأوضحت اللجنة أن حكم تقنية الفيديو كان يتعين عليه التدخل واستدعاء حكم الساحة لمراجعة قراره، خاصة أن اللقطة لم تشهد وجود مخالفة من جانب حارس مرمى الجونة، وبالتالي كان القرار الصحيح هو استمرار اللعب وعدم احتساب ركلة جزاء.

لجنة الحكام تؤيد قرارات مباراة الزمالك وبتروجت

وفي مباراة الزمالك وبتروجت، ناقشت لجنة الحكام حالة سقوط مهاجم الزمالك شيكو بانزا داخل منطقة الجزاء، عقب احتكاك مع حارس بتروجت، حيث طالب لاعبو الفريق الأبيض باحتساب ركلة جزاء.

وبعد مراجعة الحالة عبر تقنية الفيديو، تقرر استمرار اللعب، وهو القرار الذي أيدته لجنة الحكام، مؤكدة أن الاحتكاك بين اللاعب وحارس المرمى لا يستوجب احتساب ركلة جزاء.

كما أكدت اللجنة صحة قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء لصالح بتروجت، بعد تدخل خاطئ من أحد مدافعي الزمالك داخل منطقة الجزاء.

استمرار اللعب في الأهلي وسموحة

أما مباراة الأهلي وسموحة، فشهدت جدلًا حول تدخل مدافع الأهلي عمرو الجزار مع مهاجم سموحة فادي فريد، حيث طالب لاعبو الفريق السكندري بإشهار البطاقة الحمراء واحتساب مخالفة.

وأكدت لجنة الحكام صحة قرار الحكم باستمرار اللعب، موضحة أن تدخل الجزار كان على الكرة وليس على قدم مهاجم سموحة، وبالتالي لم تكن هناك مخالفة تستوجب احتساب ركلة جزاء أو اتخاذ إجراء تأديبي ضد مدافع الأهلي.