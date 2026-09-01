حتحوت يكشف كواليس أزمة محمد معروف ووائل جمعة وموقف لجنة الحكام

كشف الإعلامي هاني حتحوت كواليس أزمة الحكم محمد معروف ووائل جمعة، مؤكدًا أن الموضوع تم إغلاقه بعد الرد السريع من لجنة الحكام، مشيرًا إلى أنه تحدث مع عصام عبد الفتاح بشأن إمكانية نشر تسجيلات الـVAR الخاصة بالواقعة.

كواليس أزمة الحكم محمد معروف

وأوضح حتحوت، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن عصام عبد الفتاح رفض فكرة نشر التسجيلات، خوفًا من أن تتحول إلى سابقة تفتح الباب أمام المطالبة بإذاعة تسجيلات الـVAR في كل الحالات، سواء كانت كبيرة أو صغيرة.

وأكد أن أي نادٍ لديه الحق في الاستماع إلى تسجيلات الـVAR، من خلال مخاطبة اتحاد الكرة، مشيرًا إلى أن لجنة الحكام واتحاد الكرة لا يمانعان ذلك، وأن هذا الأمر كان متاحًا منذ الموسم الماضي، مع وضع ضوابط بشأن الأشخاص المسموح لهم بالحضور والاستماع للتسجيلات، على أن يكونوا خاضعين للوائح الاتحاد.

وأضاف حتحوت أن لجنة الحكام لا تمانع في الاستماع إلى التسجيلات، لكنها ترفض نشرها بشكل عام، مشيرًا إلى أن اللجنة لا تتردد في اتخاذ قرارات قوية ضد أي حكم يرتكب خطأً مؤثرًا، حتى لو وصل الأمر إلى استبعاده نهائيًا. وكشف أن الواقعة شهدت طلب وائل جمعة من محمد معروف مراجعة إحدى اللقطات، ليرد الحكم بعدم وجود ما يستدعي المراجعة، مع إمكانية توجيه إنذار له باعتباره تحذيرًا.