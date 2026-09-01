حنحوت: ظهور حمزة عبد الكريم بقميص برشلونة في الدوري الإسباني لحظة تاريخية

أكد الإعلامي هاني حتحوت أن ظهور حمزة عبد الكريم لأول مرة بقميص برشلونة في مباراة رسمية بالدوري الإسباني يمثل لحظة تاريخية في مسيرة اللاعب، مؤكدًا أنها ستظل من اللقطات التي لن ينساها.

حمزة عبد الكريم

وأوضح حتحوت، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن كل دقيقة سيحصل عليها حمزة عبد الكريم مع الفريق ستكون مهمة للغاية، سواء خلال المباريات أو التدريبات.

وأشار إلى أن مشاركة اللاعب مع الفريق الأول لبرشلونة ستمنحه خبرات كبيرة، خاصة مع الاحتكاك بأعلى مستوى من المنافسة والتدريب داخل النادي الكتالوني، وهو ما سيساعده على التطور خلال الفترة المقبلة.