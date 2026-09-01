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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حتحوت: الأهلي يدرس عودة الشناوي لحراسة المرمى حال عدم تمديد عقد شوبير

مصطفى شوبير
مصطفى شوبير
عبدالله هشام

أكد الإعلامي هاني حتحوت، أن النادي الأهلي يدرس فكرة عودة محمد الشناوي، إلى حراسة مرمى الفريق في حال عدم تمديد مصطفى شوبير.

وأضاف في تصريحات عبر برنامجه "مودرن سبورتس" على قناة "modern mti" أن مصطفى شوبير لم يحسم حتى الآن قرار تجديد عقده مع الاهلي.

وأشار إلى أن شوبير لم يبد أي طلبات مادية لكنه طلب فقط وضع شرط جزائي في عقده، الأمر الذي رفضه الأهلي ما جعل المفاوضات تتوقف بين الطرفين في الساعات الأخيرة الماضية.

واختتم أن شوبير حتى الآن يؤجل القرار ويدرسه مع وكالته وفي حال لم يجدد مصطفى شوبير عقده، فهناك مصدر أكد أن النادي سيتحدث مع الحسين عموتة من أجل التدوير بين شوبير والشناوي في الفترة المقبلة من أجل عودة الشناوي تدريجيًا لحراسة المرمى.

دفاع شوبير عن نجله 

أثار الإعلامي أحمد شوبير حالة من الجدل بين مستخدمي موقع اكس ، بعد دفاعه الغامض عن نجله حارس مرمى فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي.

وكتب شوبير عبر إكس: «احنا مش كنا خلصنا من موضوع الاسكربتات ده»، في إشارة منه لكثرة التغريدات التي تهاجم مصطفى شوبير بسبب عدم تجديد عقده حتى الآن.

وأدلت بعض الجماهير برأيها في هذا الملف، حيث تم التعبير عن الغضب من موقف مصطفى من التجديد والمماطلة -من وجهة نظرهم- مع القلعة الحمراء.

النادي الأهلي هاني حتحوت محمد الشناوي مصطفى شوبير الأهلي

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