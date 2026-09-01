شوبير يثير الجدل ويدافع عن «أوفا».. وجماهير الأهلي تشتبك معه

أثار الإعلامي أحمد شوبير حالة من الجدل بين مستخدمي موقع اكس ، بعد دفاعه الغامض عن نجله حارس مرمى فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي.

وكتب شوبير عبر إكس: «احنا مش كنا خلصنا من موضوع الاسكربتات ده»، في إشارة منه لكثرة التغريدات التي تهاجم مصطفى شوبير بسبب عدم تجديد عقده حتى الآن.

وأدلت بعض الجماهير برأيها في هذا الملف، حيث تم التعبير عن الغضب من موقف مصطفى من التجديد والمماطلة -من وجهة نظرهم- مع القلعة الحمراء.

ورد حساب على شوبير قائلا: «الأهلى خيره عليه لولا الأهلى مكنش بق مصطفى حارس مصر الأول وانت يا كابتن عارف كده كويس عيب لما يبقى ابن النادى عايز قانون جديد بشرط جزائي عيب يا كابتن عقل مصطفى».

وتابع آخر: «اسكربتات ايه ياكابتن أنا قبل كده كتبتلك ورديت عليا وبتضحك كأنك بتقلل من أرراء الجمهور. جمهور الأهلي عمري ما هيبقى موجه كله بيكتب رأيه. ورأينا إن مصطفى بيلوي دراع الأهلي اللي عمله بعد ربنا وانت بتعشم الجمهور بأي كلام».

وأضاف آخر: «بصراحة اللى بتعملوه ده زى اللى عمله إكرامى بجد الشناوى يسوى نور العين أهلاوى بجد ياما جاله عقود احتراف بفلوس اكتر من اللى جايه لمصطفى بس هو اختار الأهلى وجماهيره اللى بتقف معاك قصاد أى حد».

وتستمر المفاوضات بين إدارة الكرة بالنادي الأهلي وبين اللاعب ومعسكره بشأن تمديد تواجده في القلعة الحمراء من عدمه.