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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تحذير من ظاهرة جوية تضرب عدة مناطق اليوم.. «الأرصاد» تكشف التفاصيل

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

تشهد البلاد اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026، استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، بالتزامن مع ظهور عدد من الظواهر الجوية، أبرزها الشبورة المائية التي قد تكون كثيفة أحيانًا خلال الساعات الأولى من الصباح، ما يستدعي توخي الحذر، خاصة من قائدي السيارات على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية وفقا لما نقلته القناة الأولي المصرية.

وتظهر الشبورة المائية خلال الفترة من الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحًا، وقد تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على عدد من الطرق، خاصة خلال فترات ذروة تكوّنها.

 

مناطق تتأثر بالشبورة

تشمل المناطق المتوقع ظهور الشبورة عليها القاهرة الكبرى والطرق المؤدية من وإلى القاهرة، والوجه البحري وشمال البلاد، إلى جانب الإسماعيلية والسويس وبورسعيد ووسط سيناء.

كما تمتد الظاهرة إلى بعض طرق شمال الصعيد، مع زيادة فرص انخفاض الرؤية على الطرق الزراعية والصحراوية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

 

طقس حار ورطب نهارًا

وتتزامن الشبورة مع أجواء حارة ورطبة خلال ساعات النهار على أغلب الأنحاء، بينما تكون شديدة الحرارة على مناطق جنوب البلاد، مع ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد من الإحساس بدرجات الحرارة.

وتسجل درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى نحو 35 درجة، بينما تصل المحسوسة إلى 37 درجة، في حين تقترب درجات الحرارة في جنوب الصعيد من 40 درجة مئوية.

 

تحذيرات مهمة لقائدي السيارات

وحذرت هيئة الأرصاد قائدي السيارات من القيادة بسرعات مرتفعة أثناء ظهور الشبورة، مع ضرورة خفض السرعة وترك مسافات أمان كافية بين السيارات، واستخدام كشافات الإضاءة المناسبة عند انخفاض مستوى الرؤية.

كما يُنصح بتجنب التوقف المفاجئ على الطرق، والانتباه أثناء القيادة في الساعات الأولى من الصباح، خاصة على الطرق السريعة والزراعية والصحراوية.

وتوصي الأرصاد بمتابعة التحديثات الجوية بشكل مستمر، خصوصًا للمسافرين خلال فترات تكون الشبورة، واتخاذ الاحتياطات اللازمة حفاظًا على سلامة قائدي السيارات والركاب.

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