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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أقل 20 % عن الأسواق.. طرح 35 سلعة بأسعار مخفضة اعتباراً من 10 سبتمبر

السلع
السلع
البهى عمرو

تعمل الدولة على زيادة إتاحة السلع أمام المواطنين وتوفيرها بأسعار مناسبة، بالتزامن مع استعداد الأسر المصرية لموسم العودة إلى المدارس، من خلال التوسع في المنافذ والمعارض التي تغطي مختلف المحافظات، إلى جانب طرح مجموعة من السلع الأساسية بأسعار مخفضة، في خطوة تستهدف دعم المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق.

توجيهات بزيادة إتاحة السلع

 

أكد الدكتور علاء عز، مستشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن هناك توجيهات رئاسية بزيادة إتاحة السلع وتوفيرها بأسعار مناسبة من خلال المنافذ التي تغطي مختلف أنحاء الجمهورية.

السلع
السلع 

وقال علاء عز، في حواره على قناة «الحياة»، إن هناك منافذ ومعارض «أهلًا مدارس» في مختلف المحافظات، ويدخل فيها جزء كبير من السلع الغذائية والمستلزمات الدراسية.

استمرار الأوكازيون الصيفي

 

وتابع علاء عز أن الأوكازيون الصيفي ما زال ساريًا، ويتم خلاله توفير الملابس والأجهزة الإلكترونية بأسعار مخفضة، بما يتيح للمواطنين الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة.

طرح 12 سلعة بأسعار مخفضة

 

السكر والأرز

وكشف علاء عز أن وزير التموين بدأ في تنفيذ خطة لطرح 12 سلعة بأسعار مخفضة، يتم توزيعها في منافذ وزارة التموين.

وأوضح أن الأسعار تشمل السكر بـ25 جنيهًا للكيلو، والأرز بـ25 جنيهًا، والدقيق بـ20 جنيهًا للكيلو، وزجاجة الزيت 700 مللي بـ52 جنيهًا، والمكرونة بـ9 جنيهات، والصلصة بـ14 جنيهًا، والجبنة البيضاء 80 جرامًا بـ5 جنيهات.

وأشار إلى أن نسب التخفيض على هذه السلع تصل إلى 20%.

زيادة السلع المخفضة إلى 35 سلعة

 

ولفت مستشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلى أنه تم زيادة عدد السلع المخفضة إلى 35 سلعة، على أن يبدأ بيعها في 10 سبتمبر بجميع منافذ وزارة التموين.

أكثر من ألف منفذ لبيع السلع

 

وأكد علاء عز أن هناك أكثر من ألف منفذ لبيع السلع يغطي مختلف أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أن عددًا من الوزارات تقوم بتوفير منافذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين.

منافذ دائمة لدعم استقرار الأسواق

 

وأوضح أن هناك سعيًا لزيادة إتاحة السلع في مختلف أنحاء الجمهورية، والعمل على إنشاء منافذ دائمة لدعم استقرار الأسواق في جميع المحافظات.

وأكد مجددًا استمرار الأوكازيون الصيفي، مع توفير الملابس والأجهزة الإلكترونية بأسعار مخفضة، بما يساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين خلال الفترة الحالية.

السلع المدارس المنافذ والمعارض المحافظات

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