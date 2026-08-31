الجبنة بـ5 جنيهات والسكر 25.. أسعار 12 سلعة جديدة في منافذ التموين

أعلنت وزارة التموين عن طرح حزمة جديدة تتضمن 12 سلعة غذائية أساسية في منافذ التموين، وذلك اعتباراً من يوم 10 سبتمبر.

و​تأتي هذه الخطوة لضمان إتاحة السلع الاستهلاكية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مدعومة تلبي احتياجات الأسر المصرية.

قائمة السلع المطروحة وأسعارها

وقد شملت قائمة السلع المطروحة وأسعارها الآتي:

​سكر معبأ (وزن 1 كجم): 25 جنيهاً ​أرز معبأ (وزن 1 كجم): 25 جنيهاً ​زيت خليط (700 مل): 52 جنيهاً ​دقيق معبأ (وزن 1 كجم): 20 جنيهاً ​مكرونة (350 جراماً): 9 جنيهات ​صلصة "دويك" (300 جرام): 14 جنيهاً ​شاي ناعم (40 جراماً): 5 جنيهات

​جبنة بيضاء "تتراباك" (80 جراماً): 5 جنيهات ​جبنة بيضاء (عبوة 125 جراماً): 7 جنيهات ​جبنة بيضاء (عبوة 250 جراماً): 14 جنيهاً ​حلاوة طحينية "بار سادة" (40 جراماً): 4 جنيهات ​مربى أنواع (350 جراماً): 20 جنيهاً

​وتسعى هذه المبادرة إلى ضبط الأسواق ومواجهة أي ممارسات احتكارية، فضلاً عن تأمين احتياجات المواطنين من السلع الإستراتيجية والترفيهية بأسعار في متناول الجميع من خلال منافذ التموين المنتشرة في مختلف المحافظات.

خطة عاجلة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية

وكان أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق أن تنفيذ التكليفات الرئاسية يأتي في مقدمة أولويات عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية، مشددًا على ضرورة التحرك الفوري على كافة المحاور خاصة فيما يتعلق بالضبط المستمر للأسواق وتكثيف المتابعة الميدانية والتوسع الفعّال في منافذ البيع الحكومية، بما يضمن زيادة المعروض وتحقيق التغطية الجغرافية المستهدفة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير اليوم مع كافة الجهات التابعة والمعنية بالوزارة، لبحث ووضع خطة عاجلة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية التي وجه بها خلال احتفالية المولد النبوي الشريف بشأن ضبط الأسواق، واستمرار المتابعة الميدانية، والتوسع في المبادرات ومنافذ البيع الحكومية بما يضمن توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار تتناسب مع القدرات الشرائية لمختلف فئات الشعب.

ضبط الأسواق وتوفير السلع

ويأتي الاجتماع في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على ترجمة التكليفات الرئاسية إلى إجراءات تنفيذية عاجلة وواضحة، ومتابعة تنفيذها بصورة لحظية كل جهة فيما يخصها مع وضع آليات مستمرة لقياس أثر تلك الإجراءات على أرض الواقع، بما يضمن استقرار الأسواق واستدامة توافر السلع الأساسية للمواطنين.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير مع قيادات الوزارة والجهات التابعة الإجراءات التنفيذية العاجلة لتنفيذ التكليف الرئاسي بضبط الأسواق وتوفير السلع اعتبارًا من 10 سبتمبر، بما يستهدف ضمان وجود منفذ مشارك على الأقل في كل مركز من المراكز الـ185 على مستوى الجمهورية.

وتتضمن المرحلة الأولى طرح 12 سلعة أساسية بأسعار مناسبة من خلال منافذ الوزارة التي تشمل المجمعات الاستهلاكية و«أسواق اليوم الواحد» والأسواق الدائمة على أن يتم التوسع تدريجيًا في قائمة السلع المطروحة لتصل إلى 30 سلعة، مع المتابعة المستمرة لمعدلات الضخ والتوافر والأسعار، بما يضمن تحقيق التغطية الجغرافية المستهدفة ووصول السلع إلى المواطنين بمختلف المحافظات.