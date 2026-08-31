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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

مواعيد تشغيل القطار الكهربائي السريع وأسعار التذاكر المتوقعة

القطار السريع
القطار السريع
قسم الخدمات

تتجه الأنظار في مصر نحو مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع، الذي يُعد أحد أكبر مشاريع النقل الحديثة في الشرق الأوسط وأفريقيا؛ حيث كشفت وزارة النقل عن تفاصيل الخطة الزمنية لبدء التشغيل، إلى جانب المحددات الحاكمة لأسعار التذاكر.

مواعيد ومراحل تشغيل القطار السريع

وتنفذ وزارة النقل خطة التشغيل عبر مراحل محددة لضمان أعلى معايير الأمان والسلامة الفنية:

القطار السريع
  • التشغيل التجريبي (بدون ركاب): ينطلق اعتباراً من أوائل شهر أكتوبر 2026 لأحد قطاعات الخط الأول (العين السخنة – العلمين – مطروح)، ليمتد تباعاً للخط بالكامل بطول 660 كيلومتراً.
  • التشغيل الرسمي (بالركاب): يكتمل التشغيل الفعلي بوجود الركاب عقب انتهاء فترة الاختبارات التقنية وتجهيز السكة المكهربة بالكامل وتأمين المسارات.

سياسة تحديد أسعار التذاكر

وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، القواعد والضوابط المنظمة لأسعار التسعير المتوقعة للقطار السريع والقطار الإقليمي:

القطار السريع
  • القطار السريع (الفائق السرعة): ستكون أسعار التذاكر أقل بكثير من أسعار الطيران الداخلي، وتقارب تكلفة السفر بالسيارة الملاكي أو الأتوبيسات المكيفة، مع تفوق القطار في عامل السرعة والراحة.
  • القطار الإقليمي: صُممت تعريفته لتكون مراعية للبعد الاجتماعي وفي متناول جميع فئات المواطنين، وبأقل من وسائل النقل التقليدية والمماثلة.
  • أنظمة الاشتراكات والتخفيضات: توفير اشتراكات شهرية وفصلية مخصصة للطلاب، الموظفين، والمترددين اليوميين على الخطوط لتقليل التكلفة الإجمالية للرحلات.
القطار السريع

أرقام ومعلومات عن الشبكة

  • إجمالي الطول: تمتد الشبكة بجميع خطوطها بطول 2250 كيلومتراً، ويجري تنفيذ أولوية أولى تشمل 3 خطوط رئيسية.
  • الخط الأول: يربط بين (العين السخنة – العاصمة الإدارية – القاهرة – الإسكندرية – العلمين – مطروح).
  • طاقة النقل المتوقعة: تُستهدف خدمة 2.5 مليون راكب يومياً عند المكتمل المبدئي للخطوط الثلاثة، للوصول بالمجموع العام لركاب السكك الحديدية إلى 4 ملايين راكب يومياً بحلول عام 2030.
القطار السريع

خطة الدولة للانتهاء من منظومة النقل الجماعي الحديثة

وكان أكد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل في تصريحات تليفزيونية، أن الدولة المصرية تعمل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الصادرة خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، على وضع خطة زمنية محددة للانتهاء من مشروعات النقل الجماعي التي تنفذها وزارة النقل، بما يتيح استفادة المواطنين منها في أقرب وقت، مشيرًا إلى أن العمل في هذه المشروعات بدأ بالفعل منذ عام 2019 ضمن خطة إنشاء شبكة نقل جماعي أخضر ومستدام صديق للبيئة على مستوى الجمهورية.

القطار السريع

جاء ذلك على هامش جولته التفقدية الهامة بمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة / العلمين / مطروح، وأوضح الوزير أن منظومة النقل الجماعي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، أولها النقل بين المدن باستخدام السكك الحديدية والقطارات الكهربائية السريعة والأتوبيسات، وثانيها النقل الحضري داخل المدن الكبرى، وثالثها ربط وسائل النقل الحديثة بخطوط تغذية «Feeders» من داخل التجمعات العمرانية.

السكك الحديدية

وفيما يتعلق بالسكك الحديدية، أشار الوزير إلى أن الشبكة الحالية يبلغ طولها نحو 10 آلاف كيلومتر، يجري تطويرها ورفع كفاءتها وتحديث نظم الإشارات بها، إلى جانب إضافة نحو 400 كيلومتر من الخطوط الجديدة لخدمة المناطق الصناعية الكبرى بالعاشر من رمضان والسادس من أكتوبر والسادات وبرج العرب، والتي لم تكن تخدمها سابقًا خطوط سكك حديدية، سواء لنقل العاملين أو المواد الخام أو المنتجات النهائية إلى الأسواق وموانئ التصدير.

القطار السريع

وأشار إلى أنه تعمل على خطوط شبكة السكك الحديدية يوميًا نحو 900 قطار، باستخدام نحو 1000 جرار  ونحو  4000 عربة تقريبا، وتنقل الشبكة حاليًا ما بين 1.1 و1.2 مليون راكب يوميًا، ومن المستهدف الوصول إلى 1.5 مليون راكب يوميًا بحلول عام 2030.

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