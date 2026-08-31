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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جهاد جريشة يطالب بإذاعة تسجيلات حكام مباراة الأهلي وزد للرد على المشككين

جهاد جريشة
جهاد جريشة
سارة عبد الله

طالب الحكم الدولي السابق جهاد جريشة، بضرورة إذاعة التسجيل الصوتي الخاص بمباراة الأهلي وزد، على خلفية التصريحات التي أدلى بها الإعلامي كريم حسن شحاتة بشأن واقعة الحكم محمد معروف خلال اللقاء.

وقال جهاد جريشة، في تصريحات عبر إذاعة «ميجا إف إم»، إن الحل الأفضل لحسم الجدل الدائر حول الواقعة هو الكشف عن التسجيلات الصوتية الخاصة بالمباراة، مؤكدًا أن إذاعتها بالصوت والصورة من شأنها الرد على جميع المشككين ووضع حد للتكهنات.

وأضاف الحكم الدولي السابق أن نشر التسجيلات سيكشف بشكل واضح ما دار داخل غرفة تقنية حكم الفيديو «VAR»، وما إذا كانت هناك أي توجيهات أو مناقشات مرتبطة بالواقعة التي أثارت جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية.

وتأتي تصريحات جهاد جريشة في ظل حالة من الجدل حول ما أثير بشأن وجود محادثة بين الحكم محمد معروف ووائل جمعة، وما تردد عن طلب تغيير أحد لاعبي الأهلي، وهو الأمر الذي شهد روايات متباينة خلال الفترة الأخيرة.

وشدد جريشة على أن إذاعة التسجيلات كاملة تمثل الوسيلة الأكثر وضوحًا لحسم الجدل، خاصة في ظل تعدد الروايات والتفسيرات بشأن الواقعة، مؤكدًا أن الصوت والصورة سيكونان الفيصل في كشف الحقيقة.

جهاد جريشة الأهلي وزد كريم حسن شحاتة

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