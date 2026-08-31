طارق يحيى: عبدالله السعيد ثاني أذكى لاعب في تاريخ الكرة المصرية بعد حسن شحاتة

أشاد طارق يحيى، نجم الزمالك السابق، بالقدرات الفنية والذكاء الكروي الذي يتمتع به عبدالله السعيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مؤكدًا أنه من أذكى اللاعبين الذين ظهروا في تاريخ الكرة المصرية.

وقال طارق يحيى، خلال تصريحات إذاعية، إن عبدالله السعيد يأتي في المرتبة الثانية بين أذكى لاعبي الكرة المصرية عبر التاريخ، بعد حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر ونجم الزمالك السابق.

وأوضح يحيى: "عبدالله السعيد تاني أذكى لعيب في تاريخ الكرة المصرية بعد حسن شحاتة".

وتطرق نجم الزمالك السابق إلى الحديث عن حسن شحاتة، مشيدًا بالقدرات الاستثنائية التي كان يمتلكها خلال مسيرته كلاعب، مؤكدًا أنه كان يتمتع بذكاء كبير داخل الملعب، إلى جانب قدرته على صناعة الخطورة وتسجيل الأهداف.

وأضاف طارق يحيى: "حسن شحاتة كان عبقري، كان بيعمل عرضية ويجري يروح يجيبها جول".

وأشار إلى أن حديثه عن الثنائي يأتي من واقع رؤيته الفنية وخبرته الطويلة في كرة القدم، معتبرًا أن الذكاء داخل الملعب لا يقل أهمية عن المهارات الفنية والبدنية، وهو ما يميز اللاعبين أصحاب القدرات الخاصة ويجعلهم قادرين على صناعة الفارق في المباريات.