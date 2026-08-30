عبدالله السعيد جاهز بدنيا لمباراة منتخب السويس بتروجت ومشاركته بيد معتمد جمال

كشفت الإعلامية سهام صالح، خلال برنامجها «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، عن تطورات موقف عبد الله السعيد، لاعب وسط الزمالك، من المشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت أن السعيد بات قريبًا من التواجد ضمن قائمة الزمالك في مواجهة منتخب السويس أو بتروجت، بعد وصوله إلى درجة جيدة من الجاهزية البدنية، عقب انتظامه في التدريبات خلال الفترة الماضية.

وأشارت سهام صالح إلى أن مشاركة اللاعب في المباريات المقبلة أصبحت مرهونة بوجهة نظر معتمد جمال، المدير الفني للفريق، وقراره الفني بشأن الاستعانة بخدماته، في ظل جاهزية السعيد من الناحية البدنية، ليبقى القرار النهائي بيد الجهاز الفني.