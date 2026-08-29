مينا ماهر: بطولة الدوري الماضي الأغلى في تاريخ الزمالك

أكد الإعلامي مينا ماهر أن بطولة الدوري التي حققها الزمالك في الموسم الماضي تعد من أغلى بطولات الدوري في تاريخ القلعة البيضاء، مشيدًا بكل من شارك وساهم في التتويج باللقب.

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وقال مينا ماهر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «بطولة الدوري الموسم الماضي هي أغلى بطولة دوري في تاريخ الزمالك، وأي حد شارك وساهم فيها كتب اسمه بالدهب».

وتعكس تصريحات مينا ماهر قيمة البطولة بالنسبة لجماهير الزمالك، خاصة مع الظروف والتحديات التي واجهها الفريق خلال الموسم، ليظل كل من ساهم في تحقيق اللقب حاضرًا في ذاكرة جماهير القلعة البيضاء.