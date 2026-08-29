3 مكاسب للأهلي من الفوز على زد بثنائية

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي العديد من المكاسب المهمة بعد الفوز على زد بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز، ليواصل المارد الأحمر انطلاقته القوية في المسابقة.

مكاسب الأهلي من الفوز على زد

ونجح الأهلي في حسم اللقاء بثنائية حملت توقيع المغربي أشرف بن شرقي وطاهر محمد طاهر، ليؤكد الفريق قدرته على تحقيق الانتصارات والحصول على النقاط الثلاث، رغم صعوبة المنافسة في بداية الموسم.

ويعد الفوز على زد هو الانتصار الثاني للأهلي على التوالي، بعدما استهل مشواره في بطولة الدوري بتحقيق الفوز على الشرقية إنبي في الجولة الأولى، ليصل الفريق إلى النقطة السادسة ويتواجد ضمن فرق الصدارة مبكرًا.

تألق أشرف بن شرقي

ومن أبرز مكاسب الأهلي أيضًا تألق أشرف بن شرقي، الذي واصل تقديم مستويات مميزة وتأكيد أهميته داخل تشكيل الفريق، بجانب نجاح طاهر محمد طاهر في التسجيل والمساهمة الهجومية، وهو ما يمنح الجهاز الفني خيارات متعددة في الخط الأمامي.

كما منح الانتصار الجهاز الفني دفعة قوية لمواصلة العمل على زيادة الانسجام بين اللاعبين، خاصة مع وجود العديد من العناصر الجديدة، وتحسين الأداء تدريجيًا من مباراة إلى أخرى.

ويغلق الأهلي ملف زد سريعًا، ويبدأ الاستعداد لمواجهة سموحة في الجولة الثالثة، وسط رغبة في مواصلة سلسلة الانتصارات وتحقيق العلامة الكاملة من المباريات الثلاث الأولى.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المدرب المغربي الحسين عموتة قد حقق فوزين متتاليين في بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم حتى الأن أمام فريق الشرقية إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين وزد بثنائية نظيفة ضمن مسابقة الدوري الممتاز ويستعد لمواجهة فريق سموحة في الجولة القادمة.