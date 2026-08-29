هل استحق زد ركلة جزاء أمام الأهلي بعد لمسة يد بن شرقي؟.. خبراء التحكيم يحسمون الجدل

أثارت إحدى اللقطات التحكيمية في مباراة الأهلي وزد جدلًا بين جماهير الفريقين بعدما اصطدمت الكرة بيد المغربي أشرف بن شرقي داخل منطقة جزاء الأهلي وسط مطالبات من لاعبي زد باحتساب ركلة جزاء قبل أن يقرر الحكم محمد معروف بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» استمرار اللعب وعدم احتساب مخالفة.

وجاءت الواقعة خلال المباراة التي جمعت الأهلي وزد ضمن منافسات الدوري وانتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين دون رد لتتحول لقطة لمسة اليد إلى واحدة من أبرز الحالات التي خضعت للتحليل التحكيمي عقب صافرة النهاية.

ومع تصاعد الجدل حول مدى صحة قرار الحكم أجمع عدد من خبراء التحكيم على عدم أحقية زد في الحصول على ركلة جزاء مؤكدين أن وضع يد بن شرقي كان طبيعيًا ولم يتضمن تعمدًا أو زيادة غير مبررة في حجم الجسم.

جهاد جريشة: قرار محمد معروف صحيح

علّق الخبير التحكيمي جهاد جريشة على الحالة موضحًا أن لمسة الكرة ليد أشرف بن شرقي لا تستوجب احتساب ركلة جزاء لصالح زد.

وقال جريشة إن يد لاعب الأهلي كانت في وضع طبيعي أثناء وقوع الكرة مشيرًا إلى أن الكرة اصطدمت في البداية بكتف بن شرقي ثم وصلت إلى يده.

وأوضح أن حركة يد اللاعب جاءت إلى الخلف في محاولة منه لتفادي تلامس الكرة وهو ما يدعم قرار الحكم باستمرار اللعب.

وأكد الخبير التحكيمي أن قرار محمد معروف بعدم احتساب ركلة جزاء كان صحيحًا وأن الحالة لا ترتقي إلى مخالفة تستوجب تدخل الحكم واحتساب ركلة جزاء.

ناصر عباس يؤكد صحة قرار الحكم

من جانبه اتفق ناصر عباس مع قرار طاقم التحكيم مؤكدًا أن زد لا يستحق ركلة جزاء في هذه اللعبة وأوضح الخبير التحكيمي أن يد بن شرقي كانت في وضع طبيعي ومبرر ولم تؤدِ إلى زيادة حجم جسم اللاعب بشكل غير طبيعي وهو أحد المعايير الأساسية عند تقييم حالات لمس الكرة ليد أو ذراع المدافع داخل منطقة الجزاء.

وبناءً على ذلك اعتبر ناصر عباس أن قرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء كان سليمًا وأن استمرار اللعب جاء متوافقًا مع القانون.

محمد صلاح عبد الفتاح: الكرة لم تكن قابلة للإبعاد

بدوره أشاد الخبير التحكيمي محمد صلاح عبد الفتاح بقرار تقنية حكم الفيديو المساعد معتبرًا أن عدم احتساب ركلة جزاء لصالح زد كان القرار الصحيح.

وأوضح أن الكرة اصطدمت بيد أشرف بن شرقي لكن وضع اليد كان طبيعيًا كما لم تكن هناك إمكانية حقيقية أمام اللاعب لإبعاد يده عن مسار الكرة في هذه اللحظة.

وأشار إلى أن تفاصيل اللقطة تؤكد عدم وجود مخالفة تستوجب احتساب ركلة جزاء لافتًا إلى أن الكرة لم تتوقف عند ملامسة يد بن شرقي وإنما واصلت مسارها قبل أن تصطدم أيضًا بصدر اللاعب.

وبالتالي رأى عبد الفتاح أن تدخل تقنية «VAR» لم يؤدِ إلى تغيير القرار بعدما تأكدت صحة موقف الحكم باستمرار اللعب.

توفيق السيد: اصطدام الكرة بالكتف والصدر يدعم القرار

واتفق توفيق السيد الخبير التحكيمي مع الآراء السابقة مؤكدًا أن قرار عدم احتساب ركلة جزاء لصالح زد كان صحيحًا.

وأوضح أن الكرة اصطدمت بجزء من يد بن شرقي لكن يد اللاعب كانت بجوار جسده وفي وضع طبيعي وبالتالي لا توجد مخالفة تستوجب احتساب ركلة جزاء.

وأضاف أن الكرة لم تلمس يد اللاعب بصورة منفردة وإنما اصطدمت أيضًا بجزء من كتفه وصدره وهو ما يمثل عاملًا مهمًا عند تقييم الحالة بشكل كامل.

وأكد توفيق السيد أن قرار حكم المباراة وتقنية الفيديو باستمرار اللعب وعدم احتساب ركلة جزاء جاء متوافقًا مع التفسير التحكيمي للحالة.

هدف الأهلي الثاني يخضع للتحليل

ولم تتوقف آراء خبراء التحكيم عند لقطة لمسة يد بن شرقي إذ خضعت أيضًا الهدف الثاني للأهلي الذي سجله طاهر محمد طاهر للتحليل من جانب جهاد جريشة.

وأوضح جريشة أن الهدف لا توجد به مخالفة تحكيمية مشيرًا إلى أن لاعب زد عبد الله بكري كان في مواجهة لاعب الأهلي وأن الالتحام الذي حدث بين اللاعبين لا يرتقي إلى ارتكاب خطأ.

وأكد الخبير التحكيمي أن استمرار اللعب كان القرار الصحيح وبالتالي فإن الهدف الذي سجله طاهر محمد طاهر صحيح من الناحية التحكيمية.

كما نفى وجود تسلل في اللعبة مشيدًا في الوقت نفسه بعمل الحكم المساعد الثاني الذي تعامل مع الحالة بصورة جيدة.

جريشة يشيد بأداء طاقم التحكيم

وأشاد جهاد جريشة بالمستوى الذي قدمه طاقم التحكيم خلال المباراة معتبرًا أن التعامل مع الحالات المهمة جاء بصورة جيدة.

وأشار إلى أن رسم خطوط التسلل تم بصورة صحيحة وأن الحكم المساعد الثاني يمتلك خبرات كبيرة ويعد من الحكام المميزين في الدوري المصري.

وأوضح جريشة أن لقطة هدف طاهر محمد طاهر كانت من الحالات الصعبة للغاية مؤكدًا أن الحكم المساعد لا يمكن توجيه اللوم إليه في مثل هذه الألعاب المعقدة حتى لو وقعت في بطولة قارية أو عالمية.

كما أشاد بأداء حكم تقنية الفيديو المساعد مؤكدًا أنه تعامل بشكل مميز مع الحالات التي استدعت المراجعة إلى جانب رسم خطوط التسلل بصورة صحيحة.