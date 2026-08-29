ليفربول يبحث عن بداية حقيقية أمام نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

يخوض فريق ليفربول أول اختبار له على ملعب «أنفيلد» هذا الموسم، عندما يستقبل فريق نوتنجهام فورست في الثانية والنصف ظهر اليوم "السبت"، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويبحث الريدز عن انطلاقة جديدة أمام جماهيره، بعدما بدأ حملة الدفاع عن لقبه بالتعادل 2-2 مع نيوكاسل يونايتد في الجولة الأولى، ليحصد نقطة واحدة فقط ويأمل في تحقيق انتصاره الأول بالمسابقة.

وتتجه الأنظار إلى أليكسندر إيزاك، الذي يترقب ظهوره مع ليفربول على ملعب «أنفيلد»، في ظل الآمال المعقودة على المهاجم السويدي لمنح الخط الهجومي إضافة قوية ومساعدة الفريق على حصد النقاط الثلاث.

في المقابل، يدخل نوتنجهام فورست اللقاء بحثًا عن رد فعل سريع، بعدما تلقى خسارة أمام ليدز يونايتد في الجولة الافتتاحية، قبل أن يودع كأس الرابطة على يد الفريق ذاته، ليصبح مطالبًا بتصحيح أوضاعه سريعًا.

ويحتل ليفربول المركز العاشر برصيد نقطة واحدة، بينما يأتي نوتنجهام فورست في المركز الخامس عشر دون نقاط، بعد أن سجل هدفًا واستقبل هدفين في مباراته الأولى بالدوري.

وتمنح هذه المواجهة فرصة للفريقين من أجل تغيير الصورة مبكرًا، ليفربول يستهدف استعادة نغمة الانتصارات أمام جماهيره، فيما يأمل نوتنجهام في تحقيق نتيجة مفاجئة تمنحه أول نقاط الموسم من قلب «أنفيلد».