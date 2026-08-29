روبيو : الاتفاق النفطي يجلب 100مليار دولار استثمارات خاصة إلى فنزويلا

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ، إن الاتفاق النفطي مكسب كبير للشعبين الأمريكي والفنزويلي على حد سواء.

وقال روبيو، في منشور له على منصة "إكس" اليوم السبت، إن الصفقة ستجلب استثمارات خاصة بنحو 100 مليار دولار إلى فنزويلا، وستدعم هذه الاستثمارات آلاف الوظائف ذات الأجور المرتفعة، وتسهم في إعادة بناء الاقتصاد الفنزويلي.

يذكر أن الولايات المتحدة وفنزويلا تعملان على اتفاق يمنح شركات أمريكية دورًا في تطوير عدد من حقول النفط الفنزويلية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق، عن التوصل إلى اتفاق مع فنزويلا، بشأن قطاع النفط، قائلا إن الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على أكثر من 65 مليار برميل من الاحتياطيات النفطية المؤكدة في البلاد.