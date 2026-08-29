الأهلي يرفع جاهزية إمام عاشور قبل لقاء سموحة

يواصل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة الحسين عموتة، العمل على تجهيز إمام عاشور، لاعب وسط الفريق، من خلال وضع برنامج بدني إضافي لرفع جاهزيته قبل المباريات المقبلة.

ويأتي ذلك في ظل ابتعاد إمام عاشور عن المشاركة في الوديات التي خاضها الأهلي خلال فترة الإعداد، إلى جانب غيابه عن أول مباراتين للفريق في الدوري أمام إنبي وزد، وهو ما دفع الجهاز الفني إلى التعامل معه بصورة تدريجية.

ويخضع اللاعب لمتابعة مستمرة خلال الفترة الحالية، بهدف الوصول به إلى أفضل حالة بدنية وفنية قبل عودته للمشاركة في المباريات الرسمية، خاصة مع أهمية دوره داخل خط وسط الفريق.

وتشير المؤشرات إلى اقتراب إمام عاشور من الجاهزية للمشاركة أمام سموحة، في المباراة المقرر إقامتها الخميس المقبل ضمن الجولة الثالثة من الدوري، على أن يكون القرار النهائي وفقًا لحالته ورؤية الجهاز الفني.

ويحظى إمام عاشور بحالة معنوية جيدة خلال الفترة الحالية، خاصة بعد تمديد عقده مع الأهلي حتى صيف 2030، وهو ما يمنحه دفعة إضافية قبل العودة للمشاركة مع الفريق.