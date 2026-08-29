مهرجان الغردقة لسينما الشباب يكرم مصطفى خاطر

يسر مهرجان الغردقة لسينما الشباب الإعلان عن تكريم النجم مصطفى خاطر في حفل إفتتاح الدورة الرابعة للمهرجان يوم ١٠ سبتمبر المقبل بقصر ثقافة الغردقة .

كشفت إدارة المهرجان أن تكريم مصطفى خاطر يأتي بإعتباره واحدا من أبرز النجوم الشابة التي ظهرت مؤخرا وقدمت تجارب وألوان سينمائية مختلفة سواء في مجال الافلام القصيرة والطويلة

ووصل عدد ماقدمه من أفلام الي نحو ٢٠ فيلم طويل بخلاف الأفلام القصيرة والاعمال التليفزيونية والمسرحية تنوعت أدواره خلالها بين الكوميديا والإنسانية .

منها طلق صناعي و هروب إضطراري واشباح أوروبا ونجوم الساحل واوشن ١٤ والعارف وجحيم في الهند وليلة هنا وسرور والكويسين والصندوق الأسود .

عبر مصطفى خاطر عن تقديره للمهرجان لتكريمه معتبرا ان هذا التكريم لابناء جيله من الشباب الذين حققوا تواجدا فنيا مميزا في السينما والمسرح والتليفزيون .

تكريم مصطفى خاطر

بدوره أكد السيناريست محمد الباسوسي رئيس المهرجان أن "الغردقة لسينما الشباب" خصص برامج واقسام جديدة للتكريمات وان هذه البرامج تعتمد على معايير في إختيار المكرمين .

مشيرا إلي أن تكريم مصطفى خاطر هو تكريم لنجم استطاع ان يصنع لنفسه شكل وطبيعة خاصة في الأداء وحقق رصيدا من الأعمال الفنية الناجحة، لافتا إلي أنه نجح كممثل وكمخرج مسرحي في تقديم العديد من الأعمال والادوار الكوميدية والإجتماعية.

من ناحيته ذكر الكاتب الصحفي قدري الحجار مدير المهرجان أن مصطفى خاطر خطف الأنظار منذ ظهوره الأول مشددا علي انه صعد سلم النجاح بخطوات ثابتة وضعته في مكانة خاصة بين أبناء جيله، مشيرا إلي أن المهرجان يهتم بالنجوم أصحاب التجارب الفنية المختلفة، لافتا إلي أن خاطر تنوعت أدواره واعماله متجاوزا أزمات العملية الإنتاجية وفي مقدمتها حالة الحصار التي تفرضها على الممثل.