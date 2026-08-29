دينا تحسم الجدل حول عمليات التجميل: الطبيعي محدش بقى يصدقه

كشفت الراقصة دينا عن حقيقة خضوعها لعمليات تجميل، بعد انتشار تعليقات من الجمهور حول اعتمادها على التجميل للحفاظ على ملامحها.

وقالت دينا عبر حسابها على انستجرام: “الناس بقت بتقول عن أي واحدة حلوة إنها عاملة عملية تجميل لأن محدش بقى بيصدق الطبيعي، والحقيقة إني معملتش ولا عملية تجميل في حياتي غير في مناخيري من 4 سنين، لأن غضروفي سقط وفي التصوير هتطلع مش مظبوطة فعملتها على نفس شكلها القديم”.

وتعتمد الراقصة دينا ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.