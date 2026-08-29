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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

تحرك مفاجئ.. ماذا فعل محمد صلاح مع مدرب طرابزون بعد الصدمة الأوروبية؟

محمد صلاح
محمد صلاح
أحمد أيمن

شهد نادي طرابزون سبور حالة من الارتباك عقب الخروج القاسي من منافسات الدوري الأوروبي، بعدما تعرض الفريق لهزيمة ثقيلة أمام فرينتسفاروشي المجري، بأربعة أهداف دون رد، في إياب الدور الفاصل المؤهل إلى البطولة.

وعقب المباراة، أعلن المدرب فاتح تيكي استقالته من منصبه، في قرار جاء مباشرة بعد الخسارة التي أنهت آمال الفريق في مواصلة مشواره القاري، بعدما حسم الفريق المجري التأهل بمجموع المباراتين بنتيجة 5-0.

لكن الساعات التالية حملت تطورًا لافتًا داخل غرفة ملابس طرابزون سبور.

محمد صلاح يدخل على خط الأزمة

بحسب تقارير إعلامية تركية، تحرك عدد من لاعبي طرابزون سبور لمحاولة إقناع فاتح تيكي بالتراجع عن قرار الرحيل، وكان المصري محمد صلاح ضمن مجموعة اللاعبين التي سعت إلى احتواء الأزمة.

وجاء موقف صلاح ورفاقه في ظل العلاقة القوية التي تجمع المدرب بعدد من لاعبي الفريق، إلى جانب أهمية الحفاظ على الاستقرار الفني خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن الفريق يستعد لمواصلة مشواره في الدوري التركي.

ولم يكن ظهور صلاح مع طرابزون سبور خلال الفترة الماضية سيئًا، إذ بدأ اللاعب مشواره المحلي بصورة قوية، بعدما سجل هدفين في الفوز على باشاك شهير بنتيجة 2-1، قبل أن تأتي الخسارة الأوروبية لتوجه ضربة قوية للفريق.

قرار يحسم جدل الاستقالة

وفي الوقت الذي حاول فيه اللاعبون التأثير على قرار المدرب، كانت إدارة طرابزون سبور تتحرك لحسم الموقف، إذ أعلن النادي رسميًا رفض استقالة فاتح تيكي.

وأوضح النادي أن قرار المدرب جاء تحت تأثير المشاعر والانفعالات التي أعقبت الخسارة الثقيلة أمام فرينتسفاروشي، مؤكدًا استمرار تيكي في منصبه على رأس الجهاز الفني.

وأشار طرابزون سبور إلى أن المدرب سيقود الفريق خلال مباراته المقبلة أمام أمد سبور في الدوري التركي، لتنتهي أزمة الاستقالة بصورة مؤقتة.

بداية جديدة بعد الصدمة

وبذلك، توافقت رغبة إدارة النادي مع تحركات اللاعبين للإبقاء على المدرب، ليصبح تيكي أمام مهمة صعبة تتمثل في إعادة ترتيب أوراق الفريق سريعًا بعد الخروج الأوروبي.

أما محمد صلاح ورفاقه، فأصبحوا مطالبين بإغلاق صفحة الهزيمة القارية والتركيز على المنافسات المحلية، في محاولة لاستعادة التوازن ومواصلة النتائج الإيجابية في الدوري التركي.

محمد صلاح أخبار محمد صلاح طرابزون مدرب طرابزون الدوري الأوروبي

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