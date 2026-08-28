محمد صلاح يوجه رسالة مثيرة بعد رباعية فيرينكفاروسي في مرمى طرابزون

وجه النجم المصري محمد صلاح رسالة قوية إلى جماهير ناديه طرابزون سبور التركي، أكد خلالها التزامه الكامل تجاه الفريق، معربًا عن رغبته الكبيرة في تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات، رغم التحديات والصعوبات التي قد تواجهه خلال الفترة المقبلة.

وقال صلاح عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "لم يأتِ لي شيء في مسيرتي المهنية أبداً بسهولة، الليالي السيئة وخيبات الأمل هي جزء من كرة القدم، وقد تعلمت كيف أحولها إلى تحفيز وتفاؤل".

وأضاف: "طرابزون سبور هو ناديّ وأنا جزء من هذا المشروع جسديا وروحيا، والليلة الماضية لن تغير ذلك، أعلم أن التوقعات مرتفعة، وأنا أؤمن حقا بأننا يمكننا التنافس وأننا سنتقدم".

واختتم: "عبارة جئت هنا للفوز ليست مجرد شعار بالنسبة لي".

كان طرابزون سبور قد ودع منافسات الدوري الأوروبي من الدور الفاصل، بعدما تعرض لخسارة ثقيلة أمام فيرينكفاروسي المجري بأربعة أهداف دون مقابل، في مباراة الإياب التي أقيمت مساء الخميس، ليتأهل الفريق المجري إلى المرحلة المقبلة