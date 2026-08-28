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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواجهات قوية تنتظر محمد صلاح.. طرابزون سبور في دوري المؤتمر الأوروبي

محمد صلاح
محمد صلاح
علا محمد

أسفرت قرعة مرحلة الدوري ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي لموسم 2026-2027، عن وقوع فريق طرابزون سبور التركي، الذي يضم النجم المصري محمد صلاح، في مجموعة مواجهات قوية ومتنوعة خلال مشواره بالبطولة القارية.

وجاءت قرعة طرابزون سبور بمواجهة 6 أندية من 6 دول مختلفة، حيث يستضيف الفريق التركي على ملعبه كلًا من فرايبورج الألماني، وهارتس الإسكتلندي، ويابلونك التشيكي، بينما يخوض خارج أرضه مواجهات أمام النجم الأحمر الصربي، وكويبيون بالوسيوُرا الفنلندي، وسيسكا صوفيا البلغاري.

وتحظى مواجهة فرايبورج باهتمام خاص، في ظل قوة الفريق الألماني الذي بلغ نهائي الدوري الأوروبي الموسم الماضي، قبل أن يخسر أمام أستون فيلا.

كما ستكون رحلة طرابزون سبور إلى بلجراد لمواجهة النجم الأحمر من أبرز مباريات الفريق في مرحلة الدوري، إلى جانب مواجهة هارتس الإسكتلندي على ملعبه.

مواجهات طرابزون سبور في دوري المؤتمر الأوروبي:

فرايبورج – ألمانيا 
النجم الأحمر – صربيا 
هارتس – إسكتلندا 
كويبيون بالوسيوُرا – فنلندا 
يابلونك – التشيك 
سيسكا صوفيا – بلغاريا

ومن المقرر أن يخوض طرابزون سبور 3 مباريات على أرضه و3 خارج ملعبه، فيما سيتم الإعلان عن مواعيد المباريات بشكل رسمي بعد اعتماد جدول مرحلة الدوري.

وتأتي مشاركة محمد صلاح مع طرابزون سبور في دوري المؤتمر الأوروبي بعد انتقاله إلى الفريق التركي، لتكون البطولة الأوروبية فرصة جديدة أمام النجم المصري لمواصلة كتابة التاريخ، بعدما قدم سنوات حافلة بالإنجازات مع ليفربول.

بطولة دوري المؤتمر الأوروبي طرابزون سبور التركي المصري محمد صلاح دوري المؤتمر الأوروبي الفريق التركي

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