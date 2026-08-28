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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أول تعليق من محمد صلاح بعد الخروج الكارثي لـ طرابزون من الدوري الأوروبي.. ماذا قال؟

محمد صلاح
محمد صلاح
محمد بدران

علّق النجم المصري محمد صلاح، لاعب طرابزون سبور التركي، على خروج فريقه من منافسات الدوري الأوروبي، عقب الخسارة الثقيلة أمام فيرينتسفاروشي المجري برباعية نظيفة، في إياب الدور الفاصل المؤهل إلى مرحلة الدوري، ليتلقى الفريق هزيمة بمجموع المباراتين بنتيجة 5-0.

وأكد محمد صلاح، عبر حسابه علي فيسبوك عقب المباراة، أن الخسارات واللحظات الصعبة تمثل جزءًا طبيعيًا من مسيرة أي لاعب، مشددًا على أنه يسعى دائمًا لتحويل الإخفاقات إلى دافع لتحقيق المزيد من النجاحات.

وقال صلاح: «لم يكن أي شيء في مسيرتي سهلًا على الإطلاق. الليالي السيئة وخيبات الأمل جزء من كرة القدم، وقد تعلمت أن أحولها إلى دافع، وإلى بطولات».

وأضاف: «طرابزون سبور هو فريقي، وأنا جزء من هذا المشروع بكل ما أملك، جسدًا وروحًا. ما حدث الليلة الماضية لن يغير ذلك».

وتابع قائد المنتخب المصري: «أعلم أن التوقعات كبيرة، وأؤمن حقًا بأننا قادرون على تحقيق ما هو منتظر منا، وسنفعل ذلك».

واختتم محمد صلاح تصريحاته برسالة واضحة لجماهير طرابزون سبور، قائلًا: «جئت إلى هنا من أجل الفوز ليست مجرد عبارة أو شعار بالنسبة لي».

وشارك محمد صلاح أساسيًا في مواجهة فيرينتسفاروشي، قبل أن يغادر الملعب في الدقيقة 64، في المباراة التي شهدت طرد لاعبين من طرابزون سبور، ليودع الفريق التركي مشواره الأوروبي مبكرًا.

محمد صلاح طرابزون الخروج الأوروبي اول تعليق

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