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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المهندسين المصرية والهيئة السعودية تبحثان تعزيز التعاون وفتح آفاق جديدة للشراكة

المهندسين المصرية تزور المملكة العربية السعودية
المهندسين المصرية تزور المملكة العربية السعودية
الديب أبوعلي

استقبل الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين مساعد بن عبدالله العتيبي، بمقر الهيئة في الرياض، نقيب مهندسي مصر  د. محمد عبدالغني، والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون في القطاع الهندسي، وفرص تبادل الخبرات بين نقابة المهندسين المصرية والهيئة، بما يسهم في تطوير الممارسة المهنية في البلدين، إضافة إلى سبل تعزيز التواصل بين الجانبين، وتوسيع مجالات العمل المشترك بما يواكب تطورات القطاع الهندسي ويدعم الجهود المبذولة للارتقاء بالمهنة.

كما تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون والتنسيق بما ييسر إجراءات وأوضاع المهندسين المصريين العاملين بالمملكة العربية السعودية مع الهيئة السعودية للمهندسين، ويدعم مصالحهم المهنية، ويساهم في تذليل أي تحديات قد تواجههم، وذلك في إطار الحرص المشترك على التكامل بين نقابة المهندسين المصرية والهيئة السعودية للمهندسين.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق وتطوير العلاقات المؤسسية، بما يعزز التكامل المهني ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي الزيارة في إطار تعزيز العلاقات المهنية بين الهيئات الهندسية في جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، وتبادل الخبرات بما يخدم المهندسين ويسهم في تنمية القطاع الهندسي.

نقابة المهندسين المصرية نقابة المهندسين نقيب المهندسين المهندسين المصريين الهيئة السعودية للمهندسين السعودية محمد عبدالغني المملكة العربية السعودية

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