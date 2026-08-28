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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تداول 19 سفينه حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط
زينب الزغبي


أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 13 سفينة .. بينما غادر 6 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة .
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 26490 طن تشمل : 8122 طن يوريا و 480 طن مولاس و 11246 طن جبس معبأ و 1395 طن ابلاكاش و 5247 طن بضائع متنوعة .


كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 27033 طن تشمل : 3726 طن ابلاكاش و 16463 طن ذرة و 5344 طن حديد و 1500 طن خردة .
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 2311 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 1268 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2414 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 10376 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 22836 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 3402 حركة . 
وخلال رحلاتها لميناء دمياط غادرت السفينة (GALLIPOLI SEAWAYS ) التابعة للخط الملاحي ( RORO ) الرابط بين مينائى دمياط و تريستا الإيطالي بعد ان قامت بتداول 3413 طن تشمل خضروات و فواكه و كابلات ألومنيوم و منسوجات و ملابس و ضفائر سيارات و مفاتيح ليد و موصلات و سيارات ملاكى و اتوبيسات منها بضائع تصدير متجهة إلي ايطاليا - هولندا – المانيا - انجلترا - سلوفينيا – سلوفيكيا – سويسرا - المجر – المغرب - فرنسا – النمسا – بلجيكا – السويد - بولندا .

دمياط ميناء دمياط سفن حاويات بضائع عامة

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