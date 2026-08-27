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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

"حاويات دمياط " تنفذ عمليات تداول لشحنات ضخمة ذات أوزان وأبعاد غير نمطية لصالح MSC

"حاويات دمياط " تنفذ عمليات تداول لشحنات ضخمة ذات أوزان وأبعاد غير نمطية لصالح MSC
"حاويات دمياط " تنفذ عمليات تداول لشحنات ضخمة ذات أوزان وأبعاد غير نمطية لصالح MSC
أ ش أ

نفذت محطة حاويات دمياط عمليات تداول لشحنات Breakbulk ؛ وProject Cargo ذات الأوزان والأبعاد غير النمطية، لصالح الخط الملاحي العالمي MSC Mediterranean Shipping Company، وذلك على متن السفينة MSC NAIROBI X التي تراكت على أرصفة الحاويات بالمحطة.

وأوضحت هيئة الميناء - فى بيان اليوم /الخميس/ - أن العملية تضمنت تداول نحو 22 قطعة من المعدات والمكونات الصناعية الضخمة، بما يتطلبه هذا النوع من الشحنات من إمكانيات ومعدات تشغيلية متخصصة، نظرًا لأوزانها وأبعادها الكبيرة.

كما شملت عمليات التداول شحن معدات صناعية يصل وزن الوحدة منها إلى نحو 20 طنًا، فيما بلغ طول بعضها نحو 21 مترًا، إلى جانب تفريغ معدات صناعية ثقيلة يصل وزن القطعة الواحدة منها إلى نحو 58 طنًا.

ونُفذت عمليات الشحن والتفريغ باستخدام أوناش ومعدات الشركة، من خلال منظومة تشغيلية متكاملة تعتمد على كفاءة المعدات والأطقم الفنية والتشغيلية، وقدرتها على التعامل مع الشحنات الثقيلة والضخمة وغير النمطية وفق أعلى معايير السلامة والكفاءة.

بدوره، أكد اللواء بحري دكتور رفيق جلال، العضو المنتدب التنفيذي لشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع، أن تنفيذ هذا العدد من شحنات Breakbulk وProject Cargo على سفينة واحدة يمثل إضافة جديدة إلى سجل الإنجازات التشغيلية للمحطة، ويؤكد جاهزيتها للتعامل مع مختلف أنواع الشحنات، خاصة ذات الطبيعة الخاصة.

وأشار إلى أن نجاح المحطة في تداول معدات صناعية بأوزان وأطوال استثنائية يعزز قدرتها على جذب المزيد من شحنات المشروعات والمعدات الثقيلة، ودعم تنافسيتها على خريطة النقل البحري والخدمات اللوجستية.

وتأتي العملية في إطار توجه الشركة نحو تعظيم الاستفادة من إمكانياتها ومعداتها، والتوسع في تقديم الخدمات المتخصصة للشحنات غير النمطية والثقيلة، بما يدعم حركة التجارة البحرية ويعزز دور مصر كمركز إقليمي وعالمي للنقل البحري والخدمات اللوجستية وتجارة الترانزيت.

محطة حاويات دمياط عمليات تداول لشحنات Breakbulk وProject Cargo الأبعاد غير النمطية الخط الملاحي العالمي MSC Mediterranean Shipping Company

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