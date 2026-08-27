قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات نيبال إلى 177 قتيلا
موعد الاختبار للمتقدمين لشغل 1864 وظيفة إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف| الرابط
عبرت الحدود من اتجاه إثيوبيا.. الجيش السوداني يعلن إسقاط مسيرة بولاية النيل الأزرق
روسيا تعرض نموذجا لمحرك صاروخي فضائي فائق الخفة بقوة دفع 4.5 طن
ترامب يهدد بإعادة تسمية بحيرة أونتاريو "بحيرة أمريكا"
مصرع 3 متهمين في السرقة الهوليوودية خلال إطلاق نار مع أمن القليوبية
الشرع يجري أول عملية دفع ببطاقة فيزا بعد بدء رفع العقوبات عن سوريا
مصر تتضامن مع نيبال إثر الفيضانات والانزلاقات الأرضية
توغل قوة إسرائيلية في أطراف كفرشوبا بالقطاع الشرقي جنوب لبنان
«بحماية 69 كيلومترا بالدلتا».. وزير الري يوجه بوضع خطة استباقية لإدارة السواحل ومواجهة التغيرات المناخية
الرعاية الصحية: موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على لائحة الموارد البشرية الجديدة للهيئة
الشطرنج والبوكر.. CNN ترصد خيارات إيران للرد على التصعيد الاقتصادي الأمريكي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روسيا تعرض نموذجا لمحرك صاروخي فضائي فائق الخفة بقوة دفع 4.5 طن

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أمنية رشاد الجلوي

كشفت مؤسسة «روستيخ» الروسية للتكنولوجيا العسكرية والفضاء عن نموذج بالحجم الطبيعي لمحرك الصواريخ الفضائية NK-3، وذلك خلال فعاليات منتدى «تكنوبروم» المقام في مدينة نوفوسيبيرسك.

وقال بافل تشوبين، المصمم العام في شركة المحركات المتحدة التابعة لـ«روستيخ»، إن NK-3 يمثل أول محرك روسي يعمل بالوقود السائل مخصص للصواريخ الفضائية فائقة الخفة، مشيراً إلى أن روسيا لا تنتج حالياً هذا النوع من المحركات أو الصواريخ على نطاق واسع.

ويتمتع المحرك بقوة دفع تبلغ 4.5 طن، ويعمل بوقود منخفض الأثر البيئي. وتستند حجرة الاحتراق فيه إلى تصميم غرفة التحكم المستخدمة في محرك RD-107A، الذي يُنتج بكميات كبيرة ويستخدم في صواريخ «سويوز»، فيما خضعت مكونات أخرى لإعادة تصميم، من بينها مضخات الوقود والمؤكسد، والتوربين، ومولد الغاز، ونظام التحكم والأتمتة.

تصنيع بتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد

 

وتعتزم الجهات المطورة الاستعانة بتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد في تصنيع بعض الأجزاء الهيكلية المعقدة للمحرك، بهدف تقليل عدد مراحل الإنتاج وخفض تكاليف التصنيع.

وبحسب «روستيخ»، اكتملت مرحلة التصميم الأولي للمحرك، بينما يجري حالياً إعداد وثائق التصميم النهائية تمهيداً للانتقال إلى المراحل التالية من التطوير.

13 محركاً لصاروخ «فورونيج»

ومن المقرر أن يُستخدم NK-3 في صاروخ النقل الفضائي فائق الخفة «فورونيج»، الذي تطوره شركة 3D Research and Development، والمخصص للمنافسة في سوق إطلاق الأقمار الصناعية الصغيرة التجارية.

وسيضم الصاروخ 13 محركاً من طراز NK-3، بواقع 12 محركاً في المرحلة الأولى، ومحرك واحد في المرحلة الثانية مزود بفوهة مخصصة للعمل على الارتفاعات العالية، مع إمكانية تشغيله بقدرتي دفع مختلفتين.

وتستهدف المنظومة الجديدة تلبية الطلب المتزايد على خدمات الإطلاق التجاري للأقمار الصناعية الصغيرة، من خلال تطوير صاروخ خفيف يعتمد على محركات محلية وتقنيات تصنيع حديثة.

مؤسسة «روستيخ» الروسية منتدى «تكنوبروم» صاروخي فضائي صواريخ «سويوز» التكنولوجيا العسكرية والفضاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مندوب ديليفري

14 ألف جنيه ضاعوا في دقائق.. حيلة شيطانية تورط مندوب ديليفري في واقعة نصب بالمنيل

الرائد مدحت ماضي

مواجهة أمنية.. مصرع عنصرين خطرين وإصابة رئيس مباحث طما في قدمه

السالمونيلا

بعد انتشارها بأوروبا.. هل وصل خطر السالمونيلا إلى البيض المصري؟

جانب الاحتفالية

سنة مرت بكل رضا وجبر.. هبة مجدي تحتفل بعيد ميلادها برسالة مؤثرة

فاتورة الكهرباء

بعد التوجيهات الرئاسية.. تسهيلات في سداد فواتير الكهرباء

بيزيرا

شبانة: موضوع بيزيرا خطير ومتورط فيه أشخاص من مجلس إدارة الزمالك

مدبولي يوقع اتفاقية تسوية مديونية الوطنية للإعلام

نهاية أكبر أزمة في تاريخ ماسبيرو.. توقيع اتفاقية لتسوية مديونية الوطنية للإعلام بقيمة 88.3 مليار جنيه

جريشة

أنا صادق يا مسيلمة.. جهاد جريشة يتوعد عصام عبدالفتاح

ترشيحاتنا

الجمباز

بعثة الجمباز الفني تغادر إلى إيطاليا للمشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط

ألعاب القوى

بعثة ألعاب القوى تغادر إلى إيطاليا للمشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط

الاهلي

إنجازات عصام سراج الدين عقب توليه منصب مدير تعاقدات الاهلي

بالصور

الكيلو بـ70 جنيها في الأسواق.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس

أسعار الدواجن اليوم
أسعار الدواجن اليوم
أسعار الدواجن اليوم

موعد شهر رمضان2027 عد تنازلي.. كم يوما متبقيا على الصيام؟

موعد شهر رمضان 2027
موعد شهر رمضان 2027
موعد شهر رمضان 2027

ببطن مكشوف.. مي سليم تلفت الأنظار بإطلالة جريئة

مى سليم تلفت الانظار بإطلالة جريئة
مى سليم تلفت الانظار بإطلالة جريئة
مى سليم تلفت الانظار بإطلالة جريئة

قبل المدارس.. طريقة بسكويت الحمص مع البابريكا المدخنة

قبل المدارس..طريقة بسكويت الحمص مع البابريكا المدخنة
قبل المدارس..طريقة بسكويت الحمص مع البابريكا المدخنة
قبل المدارس..طريقة بسكويت الحمص مع البابريكا المدخنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبوفيس الثاني

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دليل السعادة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

المزيد