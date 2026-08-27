الرعاية الصحية: موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على لائحة الموارد البشرية الجديدة للهيئة

هنأ مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والشعب المصري العظيم، وجميع العاملين بقطاع الرعاية الصحية والهيئة، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، متمنين لمصر وشعبها العظيم دوام الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية الدوري رقم (101)، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، والمنعقد بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة، حيث ناقش المجلس عددًا من الموضوعات والملفات الاستراتيجية المرتبطة بتطوير منظومة العمل، ورفع كفاءة الخدمات الصحية، وتعزيز القدرات البشرية والتكنولوجية، ودعم الاستدامة، ومتابعة خطط التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وفي مستهل الاجتماع، اطلع مجلس الإدارة على مصفوفة متابعة قرارات المجلس، كما استعرض موقف اعتماد لائحة الموارد البشرية الجديدة للهيئة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حيث أعلن المجلس موافقة الجهاز على اللائحة، وأكد رئيس مجلس الإدارة أن اللائحة الجديدة تمثل نقلة نوعية في إدارة وتنمية الموارد البشرية، ودعم بيئة عمل أكثر كفاءة ومرونة، بما يتناسب مع طبيعة عمل الهيئة وخصوصية منظومة الرعاية الصحية.

التأمين الصحي الشامل

وأشار مجلس إدارة الهيئة، إلى أن طلاب معاهد رعاية الفنية للتمريض التابعة للهيئة في محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل حصدوا 60% من قائمة أوائل التمريض على مستوى الجمهورية، موافقًا على منح دراسية مجانية للطالبين الأول والثاني لاستكمال دراستهما لنيل درجة البكالوريوس في التمريض بجامعة بدر، كما فوض المجلس الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض والمشرف العام على منظومة التمريض بالهيئة، للتنسيق والتواصل مع الجامعة في هذا الشأن.

واستعرض مجلس الإدارة تقرير الأداء النصف سنوي عن الخدمات الصحية عن النصف الثاني من العام المالي 2026/2025، والذي تناول أبرز مؤشرات الأداء ونتائج العمل بمختلف محاور تقديم الخدمات الصحية، وفي مقدمتها خدمات الرعاية الصحية الأولية، والفحص الشامل، وخدمات الرعاية الثانوية والثالثية، وتغطية الخدمات الصحية، وتوطين الخدمات واللامركزية في العلاج، والاعتماد والجودة وسلامة المرضى، والميكنة والتحول الرقمي، وإدارة دورة الإيرادات، والتدريب والتطوير، وتشجيع الابتكار والإبداع، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وشركاء التنمية، إلى جانب الخطط المستقبلية للهيئة.

وثمَّن مجلس الإدارة جهود كتيبة العمل بالهيئة وما تحقق من مؤشرات أداء، حيث نجحت الهيئة في تقديم أكثر من 116 مليون خدمة طبية وعلاجية، وإجراء نحو مليون عملية وجراحة، من بينها 34% عمليات متقدمة وعالية المهارة، بما يعكس التوسع في تقديم الخدمات الطبية المتقدمة، وتوطين الخدمات واللامركزية في العلاج، وتقليل الحاجة إلى انتقال المرضى بين المحافظات للحصول على الخدمات التخصصية.

كما أشاد المجلس بما تحقق في مجال الاعتماد والجودة، حيث بلغ عدد المنشآت الحاصلة على اعتمادات محلية ودولية 299 منشأة، بما يعكس التزام الهيئة بتطبيق أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى، ومن أبرزها اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR، المعترف به من منظمة ISQua العالمية، إلى جانب الاعتماد الدولي لجودة الرعاية الصحية JCI، واعتماد المنظمة العالمية للسكتة الدماغية WSO، والاعتراف الدولي من الشبكة العالمية للمستشفيات الخضراء GGHH، بما يعزز مكانة الهيئة على المستويين المحلي والدولي.

واستعرض المجلس كذلك مؤشرات تحقيق الستة أهداف استراتيجية للهيئة، والتي تستهدف مواصلة الريادة في تقديم خدمات رعاية صحية متكاملة وعالية الجودة، وتحقيق الاستدامة المالية وتعزيز الكفاءة التشغيلية، والريادة في توظيف التكنولوجيا والابتكار لتطوير الرعاية الصحية، وتأمين وتنمية رأس مال بشري كفء ومحفز ومستدام، وتعزيز مكانة الهيئة كمركز رائد للمعرفة والابتكار الصحي، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وشركاء التنمية، مع متابعة مؤشرات قياس الأداء ومستويات الإنجاز لكل هدف.

وفي سياق التوسع في الحلول الرقمية والابتكارية، ناقش مجلس الإدارة إنشاء المستشفى الافتراضي بفرع الهيئة بمحافظة الإسماعيلية، ووافق على استصدار قرار إنشاء المستشفى لتقديم الخدمات الصحية الافتراضية، مع تكليف الإدارة القانونية بوضع الضوابط المنظمة لتقديم الخدمات وتسعيرها للمواطنين والمقيمين والوافدين الأجانب، وتحديد المعاملة المالية للعاملين، وفقًا للقواعد والقوانين المنظمة وبما يتناسب مع طبيعة كل جهة ودولة متعاقد معها، وذلك بما يدعم توظيف التكنولوجيا والتحول الرقمي في تقديم الخدمات الصحية، وتعزيز إمكانات التشخيص والاستشارات الطبية عن بُعد، والاستفادة من الخبرات والتخصصات الطبية المتقدمة.

كما وافق مجلس الإدارة على إطلاق برنامج «جسور النيل» لاستقدام الخبراء المصريين والأجانب من الخارج، بما يتيح الاستفادة من الخبرات والكفاءات المتخصصة، ونقل المعرفة والخبرات إلى منظومة الرعاية الصحية، ودعم خطط التطوير والتدريب وبناء قدرات الكوادر البشرية بالهيئة، وتعزيز الاستفادة من الخبرات العالمية والمصرية في مختلف التخصصات الطبية والإدارية والفنية.

وأكد مجلس إدارة الهيئة أن ما تحقق من نتائج ومؤشرات يعكس جهود العاملين بالهيئة في تنفيذ خطط التطوير والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية، مؤكدًا على استمرار العمل خلال المرحلة المقبلة على تعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة، ودعم الابتكار والتحول الرقمي، والاستثمار في العنصر البشري، بما يسهم في تحقيق أهداف الهيئة الاستراتيجية وتعزيز استدامة منظومة الرعاية الصحية.

ويأتي انعقاد الاجتماع الدوري لمجلس إدارة الهيئة في إطار المتابعة المستمرة لخطط التطوير والتوسع، ومراجعة مؤشرات الأداء والخدمات الصحية، ودعم الكفاءة المؤسسية والمالية والبشرية، بما يضمن جاهزية الهيئة لمواصلة التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتقديم خدمات صحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة، وبما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو بناء نظام صحي حديث ومستدام.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية يعقد اجتماعاته بصورة دورية لمناقشة الملفات الاستراتيجية، ومتابعة تنفيذ القرارات والسياسات، ووضع الخطط المستقبلية التي تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية، وتعزيز كفاءة واستدامة منظومة الرعاية الصحية، وتحقيق أفضل تجربة للمنتفعين وكافة المتعاملين مع الهيئة.

هذا، وحضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم (101)، الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس الإدارة، وكل من السادة أعضاء مجلس الإدارة: الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الدكتورة فاتن عبد العزيز، أستاذ متفرغ بهيئة الدواء المصرية وعضو لجنة إدارة النقابة العامة للصيادلة، الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض والمشرف العام على منظومة التمريض بالهيئة، الدكتور فريد محرم، خبير محاسبة تكاليف الصحة والمستشار الاقتصادي للهيئة وعميد كلية التجارة جامعة عين شمس، الدكتور إبراهيم فخر، عضو المجتمع المدني من خبراء الرعاية الصحية، المستشار فاروق محمد موسى، نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتور وائل عبد العال، عضو المجتمع المدني من خبراء إدارة الرعاية الصحية، وعبر الزووم، الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب عام أطباء مصر، الدكتور إيهاب هيكل، نقيب عام أطباء الأسنان، والدكتور سامي سعد نقيب عام العلاج الطبيعي.

كما حضر الاجتماع من جانب هيئة الرعاية الصحية: الدكتور جمال رطبة، مستشار رئيس الهيئة للدراسات المالية والاكتوارية ورئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، الدكتور محمود الديب، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة، الدكتور محمود الشحات، رئيس الإدارة المركزية للمراجعة الداخلية والحوكمة، الدكتور مصطفى شعبان رئيس الإدارة المركزية للرعاية الثانوية والثالثية، والأستاذ محمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للإدارة القانونية.