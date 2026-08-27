نائب يسأل الحكومة عن أسباب عدم زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين رغم ارتفاع تكاليف المعيشة

تقدم النائب أمير أحمد الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بشأن عدم زيادة قيمة بدل التدريب والتكنولوجيا المخصص لأعضاء نقابة الصحفيين خلال العام الحالي، رغم الارتفاعات المتزايدة في تكاليف المعيشة والأعباء الاقتصادية.

زيادة بدل الصحفيين

وأوضح الجزار أن الصحفيين يمثلون أحد المكونات الأساسية في منظومة العمل العام، لما يقومون به من دور في نقل المعلومات ومتابعة أداء مؤسسات الدولة وطرح القضايا والمشكلات التي تمس حياة المواطنين، مشيرًا إلى أن توفير بيئة اقتصادية ومهنية مناسبة لهم يرتبط بصورة مباشرة بقدرتهم على أداء رسالتهم.

وأشار إلى أن بدل التدريب والتكنولوجيا يبلغ حاليًا نحو 4500 جنيه شهريًا، دون زيادة خلال العام الحالي، رغم ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتكاليف الأدوات التكنولوجية المرتبطة بالعمل الصحفي، من أجهزة وبرامج واتصالات وإنترنت وغيرها، مؤكدًا أن استمرار قيمة البدل عند مستواها الحالي أدى إلى تراجع قيمته الفعلية وقدرته على مواكبة متطلبات المهنة.

وتساءل عضو مجلس النواب عن أسباب عدم زيادة البدل، ومدى وجود خطة حكومية لإعادة تقييم قيمته بصورة دورية وربطها بمعدلات التضخم وتغير تكاليف المعيشة والتطور التكنولوجي الذي تشهده مهنة الصحافة، مطالبًا بدراسة زيادة البدل بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية.

دعم الصحفيين والمؤسسات الصحفية

وطالب الجزار الحكومة كذلك بتوضيح الإجراءات التي يمكن اتخاذها لدعم الصحفيين والمؤسسات الصحفية في مواجهة ارتفاع تكاليف التشغيل والتدريب والتكنولوجيا، مؤكدًا أن دعم الصحفيين يمثل في الوقت نفسه دعمًا للعمل الصحفي وقدرته على مواصلة أداء دوره المهني والمجتمعي، داعيًا إلى سرعة إعادة النظر في القيمة الحالية للبدل وزيادتها بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة.