ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات نيبال إلى 162 قتيلا

أعلنت الشرطة النيبالية، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات التي اجتاحت نيبال إلى 162 قتيلا.

وذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" اليوم /الخميس/ - أن الهيئة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث في نيبال لفتت - في آخر تحديثاتها - إلى أن 826 شخصا مازالوا في عداد المفقودين، بينهم سياح .. ويعتقد أن عدد السياح المفقودين يتجاوز 529 شخصا.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية استمرار هطول الأمطار على مدى الأيام الثلاثة المقبلة، مما سيزيد من صعوبة جهود الإنقاذ.

وتعد منطقة الهيمالايا، التي تمتد عبر نيبال والهند والصين وبوتان، من أكثر المناطق عرضة للفيضانات والانهيارات الأرضية، في ظل ارتفاع درجات الحرارة فيها بوتيرة أسرع من مناطق أخرى حول العالم نتيجة أزمة المناخ.

وتشير أبحاث إلى تزايد وتيرة الظواهر الجوية المتطرفة، بما في ذلك موجات الحر والأمطار الغزيرة .. ووفقا للأمم المتحدة، فقدت جبال نيبال المغطاة بالثلوج قرابة ثلث جليدها خلال ما يزيد قليلا على 30 عاما بسبب الاحتباس الحراري.