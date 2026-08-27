أيمن يونس عن شيكو بانزا: «مش لاقي له اسم.. ده مشعوذ على ساحر»

أشاد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، بالأنجولي شيكو بانزا، بعد فوز الأبيض على نظيره البنك الأهلي بثلاثية دون رد.

وقال أيمن يونس في تصريحات تلفزيونية: "شيكو بانزا ده مش لاقي له اسم ولا وصف. هو مشعوذ على ساحر، ومهدي سليمان كان نجم المباراة وشال كرة صعبة أوي في الشوط الأول والثاني".

وتابع: "إزاي فرقة زي البنك الأهلي تضيع 7 فرص ومتجبش ولا واحدة فيهم هدف، تحس إن في بينهم نزعة فردية، وتعامل كل واحد منعزل عن التاني، وده يدي شخصية فرقة تخسر".

وفاز فريق الزمالك على البنك الأهلي بثلاثية دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 4 نقاط يحتل المركز الثاني، في حين يظل البنك الأهلي في المركز قبل الأخير بلا رصيد من النقاط.