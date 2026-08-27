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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

اليوم.. طرح فيلم «أسد» على هذه المنصة

فيلم أسد
فيلم أسد
أحمد البهى

طرحت إحدى المنصات الرقمية اليوم، الخميس، فيلم «أسد»، من بطولة محمد رمضان، بعد أسابيع قليلة من رفعه من دور العرض السينمائي.

فيلم «أسد»

ويظهر محمد رمضان خلال أحداث الفيلم في شخصية «أسد»، أحد العبيد في مصر خلال القرن التاسع عشر، والذي يجد نفسه في مواجهة مع واقع مليء بالظلم، قبل أن تتغير حياته مع دخوله في قصة حب ممنوعة.

وتتطور الأحداث من قصة شخصية إلى صراع أكبر مع الطبقة الحاكمة، ليجد «أسد» نفسه أمام طريق يقوده إلى التمرد، في عمل يتناول فكرة الحرية ومواجهة العبودية من خلال أجواء تاريخية ودرامية.

أبطال فيلم «أسد»

ويشارك في بطولة الفيلم رزان جمال، وعلي قاسم، وإسلام مبارك، وكامل الباشا، وإيمان يوسف، ومصطفى شحاتة، وماجد الكدواني، وأحمد داش، وهو من تأليف شيرين دياب وخالد دياب، وإخراج محمد دياب.

أسد فيلم أسد محمد رمضان

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