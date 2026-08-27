شيرين عادل تعيد ميمي جمال إلى الشاشة.. حكاية حلم أعاد الشغف للفنانة القديرة

كشفت الفنانة القديرة ميمي جمال عن تفاصيل عودتها إلى عالم التمثيل بعد فترة من الابتعاد عن الأضواء، موضحة أن المخرجة شيرين عادل لعبت دوراً محورياً في استعادة حماسها للوقوف أمام الكاميرا من جديد، بعدما نجحت في إعادة الشغف إلى داخلها ودفعها لخوض تجربة فنية جديدة.

وخلال حلولها ضيفة على برنامج «الستات» الذي تقدمه الإعلامية سهير جودة، تحدثت ميمي جمال عن كواليس عودتها، وروت تفاصيل الموقف الذي جمعها بالمخرجة شيرين عادل، والذي تحول إلى نقطة فارقة في علاقتها بالتمثيل خلال الفترة الأخيرة.

ميمي جمال: شيرين عادل أعادت لي شغفي بالتمثيل

أوضحت ميمي جمال أن شيرين عادل تواصلت معها في وقت سابق، وأخبرتها بأنها رأتها في المنام، وأنها ترغب في الاستعانة بها للمشاركة في إحدى حكايات مسلسل «زي القمر».

وأكدت الفنانة أن هذا التواصل كان له تأثير كبير عليها، مشيرة إلى أن المخرجة نجحت في إعادة إحساسها بالحماس تجاه العمل، وجعلتها تستعيد رغبتها في تقديم أدوار جديدة أمام الكاميرا.

وقالت ميمي جمال، خلال اللقاء، إن شيرين عادل «صحّت جوايا الشغف»، لافتة إلى أنها تعاملت مع الدور بطريقة مختلفة هذه المرة، وحرصت على مذاكرته والاستعداد له بصورة لم تعتد عليها طوال مسيرتها الفنية.

وأضافت أن التجربة جعلتها تشعر بحالة من الحماس تجاه التمثيل من جديد، خاصة أن طريقة المخرجة في التعامل معها جعلتها تستعيد جزءاً مهماً من شغفها بالفن، بعد سنوات طويلة قضتها أمام الكاميرا.

شيرين عادل تكشف سعادتها بعودة ميمي جمال

من جانبها، حرصت المخرجة شيرين عادل على التفاعل مع تصريحات ميمي جمال، حيث أعادت نشر مقطع من حديث الفنانة عبر حسابها على موقع «إنستغرام»، ووجهت إليها رسالة تعبر عن سعادتها بتحقيق أمنية كانت تراودها.

وكتبت شيرين عادل في تعليقها على المقطع: «شكرًا إنك حققتيلي حلمي يا أستاذة»، في رسالة حملت تقديراً واضحاً للفنانة القديرة، وكشفت عن مدى ارتباط المخرجة بهذه الخطوة ورغبتها في العمل مع ميمي جمال.

وجاء هذا التفاعل ليؤكد أن التعاون بين الفنانة والمخرجة لم يكن مجرد مشاركة عابرة في عمل درامي، وإنما كان يحمل بالنسبة للطرفين قيمة خاصة، خصوصاً مع حديث ميمي جمال عن الدور الذي لعبته شيرين عادل في إعادة الحماس إليها.

حقيقة مشاركة ميمي جمال في «قهوة مالحة»

وفي سياق آخر، حسمت ميمي جمال الجدل حول الأنباء التي انتشرت مؤخراً بشأن مشاركتها في النسخة العربية من المسلسل التركي «قهوة مالحة».

وأكدت الفنانة عدم صحة ما تم تداوله بشأن انضمامها إلى العمل، موضحة أنها لا ترتبط بالمسلسل، لتضع بذلك حداً للتكهنات التي انتشرت حول مشاركتها في النسخة المعربة من العمل التركي.

ويأتي توضيح ميمي جمال في ظل حالة الاهتمام التي تحظى بها الأعمال الدرامية المأخوذة عن مسلسلات تركية، والتي أصبحت تشهد حضوراً لافتاً على الساحة الفنية خلال الفترة الأخيرة، إلا أن الفنانة شددت على أن هذا المشروع ليس من بين أعمالها المقبلة.

ميمي جمال في «طالع نازل» مع منى زكي

وفي المقابل، أعلنت ميمي جمال عن مشاركتها رسمياً في مسلسل «طالع نازل»، الذي تخوض من خلاله تجربة درامية جديدة، حيث تجسد شخصية والدة الفنانة منى زكي ضمن أحداث العمل.

وتشكل هذه المشاركة تعاوناً جديداً يجمع ميمي جمال ومنى زكي، في عمل يحمل ملامح درامية مختلفة، وينتظر الجمهور معرفة تفاصيل الشخصية التي ستقدمها ميمي جمال وطبيعة العلاقة التي تجمعها بشخصية منى زكي ضمن الأحداث.

وتأتي هذه الخطوة لتؤكد استمرار حضور ميمي جمال على الساحة الفنية، وحرصها على اختيار أدوار جديدة تضيف إلى رصيدها الطويل، خاصة بعد أن استعادت حماسها للتمثيل، وفق ما كشفته خلال حديثها عن تجربتها مع شيرين عادل.

ميمي جمال تكشف قراراً بشأن ممتلكاتها

وخلال اللقاء، تطرقت ميمي جمال أيضاً إلى جانب من حياتها الخاصة، وكشفت عن قرار شخصي يتعلق بممتلكاتها ومستقبل ابنتيها.

وأوضحت الفنانة أنها اتخذت قراراً بنقل وتوثيق كامل ممتلكاتها لابنتيها وهي على قيد الحياة، مؤكدة أن الدافع وراء ذلك هو رغبتها في إسعادهما وتأمين مستقبلهما، إلى جانب رغبتها في أن ترى بنفسها ثمرة ما قدمته لهما خلال حياتها.

وأشارت إلى أن القرار بالنسبة إليها مرتبط بحرصها على الاطمئنان على ابنتيها، ورؤيتهما تستفيدان من ثمرة سنوات عملها وجهدها، بدلاً من انتظار ما سيحدث بعد رحيلها.

ذكريات ميمي جمال مع حسن مصطفى

كما استعادت ميمي جمال خلال حديثها ذكريات من حياتها الزوجية مع الفنان الراحل حسن مصطفى، متحدثة عن علاقته بابنتيه وحرصه المستمر على توفير الدعم والأمان لهما.

وأشارت إلى أن حسن مصطفى كان يشعر بالفخر الشديد بكونه أباً لابنتين، وكان يعتز دائماً بلقب «أبو البنات»، كما كان حريصاً على القيام بدوره الأسري وتوفير كل ما تحتاجانه من دعم واهتمام.

وتكشف هذه الذكريات جانباً إنسانياً من حياة الثنائي، بعيداً عن الأضواء والشهرة، حيث ظل الجانب الأسري حاضراً بقوة في حياة ميمي جمال وزوجها الراحل، الذي ارتبط اسمه بتاريخ طويل من الأعمال الفنية والكوميدية.

عودة ميمي جمال إلى الشاشة بروح مختلفة

وتبدو عودة ميمي جمال إلى الشاشة في الفترة الأخيرة امتداداً لمسيرة فنية طويلة، لكنها تأتي هذه المرة بحالة مختلفة من الحماس، بعدما كشفت بنفسها أن تدخل شيرين عادل كان سبباً في إعادة الشغف إليها.

وبين مشاركتها في «طالع نازل»، ونفيها الانضمام إلى «قهوة مالحة»، وذكرياتها الخاصة مع أسرتها وزوجها الراحل حسن مصطفى، قدمت ميمي جمال خلال اللقاء جانباً متكاملاً من حياتها الفنية والشخصية، مؤكدة أن علاقتها بالتمثيل ما زالت تحمل الكثير من الحكايات والتجارب.

ومع استمرار تحضيرات أعمالها الجديدة، يترقب جمهور ميمي جمال ظهورها المقبل على الشاشة، خاصة أنها تعود إلى الدراما بطاقة جديدة، وبعد تجربة وصفتها بأنها أعادت إليها الشغف والرغبة في مواصلة تقديم الأدوار التي تضيف إلى مشوارها الفني الممتد لسنوات طويلة.