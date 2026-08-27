الدفاع الروسية تكشف حجم الخسائر الأوكرانية خلال الساعات الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ هجوم واسع النطاق على كييف ألحق أضرارا بمجمع مستودعات "سان بارك" أكبر مركز لتخزين وتوزيع الطائرات المسيرة بتقنية FPV ( الرؤية من منظور الشخص الأول).

كما تعرض مصنع لتجميع الطائرات المسيرة من طراز "هورنيت" في أوكرانيا لأضرار بحسب البيان الصادر عن الدفاع الروسية.

وقال البيان الروسي أيضا: تعرض أحد الموردين الرئيسيين لمنتجات الصناعات العسكرية، مجمع مصانع الصلب في زابوروجيه وكريفوي، روغ لأضرار.

وأضاف : تضرر مصفاة نفط في كرمنتشوك كانت تستخدم لتزويد الجيش الأوكراني بالوقود ومواد التشحيم وشحن المنتجات النفطية القادمة للخارج.

وتابع : تضرر 24 منشأة تخزين لمعدات عسكرية مخصصة لتزويد القوات المسلحة الأوكرانية في موانئ أوديسا وتشيرنومورسك.

وزاد الدفاع الروسية: تعرض مجمع "ألكسندروفسكي" اللوجستي والمكاتب في بوريسبول، حيث يتم تخزين مكونات الطائرات بدون طيار طويلة ومتوسطة المدى، لأضرار.

وأكمل الدفاع الروسية: تضرر مرافق البنية التحتية المستخدمة للشحنات العسكرية والوقود ومواد التشحيم في ميناء ريني.

وأتمت الدفاع الروسية قائلة : تضرر ورش تجميع الطائرات المسيرة وإنتاج نترات البوتاسيوم لتلبية احتياجات القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة إيليتشيفكا بمقاطعة أوديسا.