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متاحة الآن.. رابط الاطلاع على نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من التنسيق
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

متاحة الآن.. رابط الاطلاع على نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من التنسيق

تنسيق الجامعات 2026
تنسيق الجامعات 2026
نهلة الشربيني

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، منذ قليل، عن نتيجة تقايل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الجامعات 2026.

وبدأ مكتب التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، في استقبال طلبات تقليل الاغتراب من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت https://tansik.digital.gov.eg في الفترة من الخميس 20-8-2026 وحتى الإثنين 24-8-2026.

وقد تقدم طلاب المرحلتين "الأولى والثانية "برغباتهم لتقليل الاغتراب في سهولة ويسر، والتزم مكتب التنسيق بشروط وقواعد القبول المُنظمة لتقليل الاغتراب الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات والنسبة المقررة والطاقة الاستيعابية لكل كلية ومعهد.

يمكن للطلاب مراجعة الموقع الإلكتروني للتنسيق للجامعات الحكومية والمعاهد لمعرفة نتائج تنسيق تقليل الاغتراب.

تنسيق الجامعات نتيجة تقليل الاغتراب تقليل الاغتراب

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