الزمالك راحة من التدريبات غدا بعد ثلاثية البنك الأهلي

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية غدًا الخميس، بعد الفوز على البنك الأهلي بثلاثية اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك راحة من التدريبات بعد ثلاثية البنك

ويستأنف الفريق تدريباته يوم الجمعة المقبل على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعدادًا للقاء منتخب السويس بتروجت في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر له يوم الاثنين المقبل.

وفاز فريق الزمالك على البنك الأهلي بثلاثية دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 4 نقاط يحتل المركز الثاني، في حين يظل البنك الأهلي في المركز قبل الأخير بلارصيد من النقاط.

الزمالك يفوز على البنك الأهلي بثلاثية في الدوري

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في حسم مباراته أمام البنك الأهلي بثلاثية نظيفة، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، قبل أن ينجح الزمالك في افتتاح التسجيل مع بداية الشوط الثاني عن طريق شيكو بانزا، الذي أحرز الهدف الأول في الدقيقة 51 من عمر اللقاء.

وواصل الزمالك محاولاته لتعزيز تقدمه، حتى تمكن حسام أشرف من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 86، وأضاف إيشو الهدف الثالث في الدقيقة 95 من عمر المباراة ليؤمن للفريق الأبيض الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وبهذه النتيجة، رفع الزمالك رصيده إلى 4 نقاط في جدول ترتيب الدوري، بعدما تعادل مع الاتحاد السكندري في الجولة الأولى، قبل أن يحقق الفوز على البنك الأهلي في الجولة الثانية.

وفي المقابل، تجمد رصيد البنك الأهلي عند صفر من النقاط بعد خسارته في أول جولتين من المسابقة.