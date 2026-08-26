العارضة تنقذ الزمالك.. والبلعوطي يتصدى لقذيفة عدي الدباغ أمام البنك الأهلي

أنقذت العارضة فريق الزمالك من استقبال هدف أمام البنك الأهلي، خلال المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

والبلعوطي يتصدى لقذيفة عدي الدباغ

وشهدت المباراة فرصة خطيرة للبنك الأهلي، بعدما اصطدمت الكرة بالعارضة، لتضيع فرصة محققة للتقدم في المباراة.

وعلى الجانب الآخر، كاد عدي الدباغ أن يمنح الزمالك الأفضلية، بعدما أطلق قذيفة قوية تجاه مرمى البنك الأهلي، إلا أن البلعوطي، حارس البنك، تألق وتصدى للكرة ببراعة، ليحافظ على نظافة شباكه.

وتستمر محاولات الفريقين بحثًا عن تسجيل هدف التقدم، وسط أفضلية نسبية للبنك الأهلي مقابل محاولات من الزمالك لاستعادة السيطرة على مجريات اللقاء.

بعد 30 دقيقة.. التعادل السلبي يسيطر على مواجهة الزمالك والبنك الأهلي

مرت 30 دقيقة من عمر مباراة الزمالك والبنك الأهلي، المقامة ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، ولا يزال التعادل السلبي يسيطر على نتيجة اللقاء.

وشهدت الدقائق الأولى من المباراة أفضلية نسبية من جانب البنك الأهلي، الذي ظهر بشكل أكثر نشاطًا وضغط على دفاع الزمالك، في محاولة لتهديد مرمى الفريق الأبيض وتسجيل هدف التقدم.

في المقابل، لم يظهر الزمالك بالشكل الهجومي المنتظر، حيث افتقد الفريق الخطورة والفاعلية أمام مرمى البنك الأهلي، وسط صعوبة في اختراق دفاع المنافس والوصول إلى فرص حقيقية.

ويستمر التعادل دون أهداف بعد مرور نصف ساعة، في انتظار ما ستسفر عنه الدقائق المتبقية من الشوط الأول.