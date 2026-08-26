بعد 30 دقيقة.. التعادل السلبي يسيطر على مواجهة الزمالك والبنك الأهلي

مرت 30 دقيقة من عمر مباراة الزمالك والبنك الأهلي، المقامة ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، ولا يزال التعادل السلبي يسيطر على نتيجة اللقاء.

تعادل سلبي بين الزمالك والبنك الأهلي حتى الآن

وشهدت الدقائق الأولى من المباراة أفضلية نسبية من جانب البنك الأهلي، الذي ظهر بشكل أكثر نشاطًا وضغط على دفاع الزمالك، في محاولة لتهديد مرمى الفريق الأبيض وتسجيل هدف التقدم.

في المقابل، لم يظهر الزمالك بالشكل الهجومي المنتظر، حيث افتقد الفريق الخطورة والفاعلية أمام مرمى البنك الأهلي، وسط صعوبة في اختراق دفاع المنافس والوصول إلى فرص حقيقية.

ويستمر التعادل دون أهداف بعد مرور نصف ساعة، في انتظار ما ستسفر عنه الدقائق المتبقية من الشوط الأول.



شاهد.. وصول حافلة الزمالك لملعب مباراة البنك الأهلي

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد القاهرة الدولي، استعدادًا لخوض مباراة البنك الأهلي في مسابقة الدوري المصري الممتاز.



وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعدادًا للقاء المرتقب أمام البنك الأهلي.

وكان معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، ألقى محاضرة فنية على اللاعبين بفندق الإقامة قبل التحرك إلى ملعب المباراة، شرح خلالها بعض الأمور الفنية الخاصة بخطة اللعب ومنح اللاعبين التعليمات الأخيرة قبل اللقاء.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفًا على نظيره البنك الأهلي في الثامنة مساء اليوم الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:



حراسة المرمى : مهدي سليمان.

خط الدفاع : محمود بنتايج – محمود حمدي "الونش" – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط : محمد شحاتة – أحمد فتوح – آدم كايد.

خط الهجوم : أحمد شريف - ناصر منسي – عدي الدباغ .

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد ومصطفى الزناري ومحمد إبراهيم وأحمد ربيع ومحمد السيد وأحمد عبد الرحيم " إيشو" ومحمد حمد وشيكوبانزا وحسام أشرف.