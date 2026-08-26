شاهد.. وصول حافلة الزمالك لملعب مباراة البنك الأهلي

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد القاهرة الدولي، استعدادًا لخوض مباراة البنك الأهلي في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وصول حافلة الزمالك لملعب المباراة

وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعدادًا للقاء المرتقب أمام البنك الأهلي.

وكان معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، ألقى محاضرة فنية على اللاعبين بفندق الإقامة قبل التحرك إلى ملعب المباراة، شرح خلالها بعض الأمور الفنية الخاصة بخطة اللعب ومنح اللاعبين التعليمات الأخيرة قبل اللقاء.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفًا على نظيره البنك الأهلي في الثامنة مساء اليوم الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل الزمالك لمواجهة البنك الأهلي في الدوري المصري

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به الأبيض مباراة البنك الأهلي المقرر لها في الثامنة مساء اليوم الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:



حراسة المرمى : مهدي سليمان.

خط الدفاع : محمود بنتايج – محمود حمدي "الونش" – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط : محمد شحاتة – أحمد فتوح – آدم كايد.

خط الهجوم : أحمد شريف - ناصر منسي – عدي الدباغ .

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد ومصطفى الزناري ومحمد إبراهيم وأحمد ربيع ومحمد السيد وأحمد عبد الرحيم " إيشو" ومحمد حمد وشيكوبانزا وحسام أشرف.