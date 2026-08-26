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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك ينفي الموافقة على بيع بيزيرا ويؤكد: اللاعب مستمر مع الفريق

بيزيرا
بيزيرا
حسن العمدة

أكد مصدر بنادي الزمالك أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد في الساعات القليلة الماضية بشأن موافقة مجلس إدارة النادي على بيع البرازيلي خوان بيزيرا جناح الفريق الأول لكرة القدم بمقابل مالي تم الإتفاق عليه.

وأوضح المصدر أن هذه الأخبار غير صحيحة، ولا تعبر عن حقيقة الأمر، وشدد المصدر على أن موقف الزمالك ثابت لم ولن يتغير، واللاعب عقده ممتد مع الفريق لمدة ثلاثة مواسم قادمة، وأن أي أقاويل من هذا النوع هدفها ضرب استقرار الفريق مع بداية الموسم.

وأضاف المصدر أن الزمالك سبق وأعلن رسميًا غلق باب المفاوضات أمام انتقال بيزيرا لأي نادٍ آخر، ومن ثم فإن قرار مجلس الإدارة لم يتغير.
وطالب المصدر من وسائل الإعلام بذكر المعلومات الحقيقة وعدم نشر أخبار لا تعبر عن الحقيقة نهائيًا، موضحًا أن إدارة النادي في ملف بيزيرا تتعامل في إطار رسمي وقانوني يحفظ حقوق الزمالك في هذا الملف.

نادي الزمالك الزمالك البرازيلي خوان بيزيرا خوان بيزيرا

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