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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كواليس تجديد عقد إمام عاشور مع الأهلي.. 60 مليون جنيه في الموسم

إمام عاشور
إمام عاشور
عمرو مصطفى

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن كواليس تجديد وتمديد عقد إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، مع القلعة الحمراء حتى عام 2030، في ظل رغبة النادي في الحفاظ على أحد أبرز عناصر الفريق خلال السنوات المقبلة.

كواليس تجديد عقد إمام عاشور 

 

وقال المصدر في تصريحات خاصة، إن إمام عاشور سيحصل على 60 مليون جنيه في الموسم مع الأهلي وفقًا للعقد الجديد، بإجمالي يصل إلى 240 مليون جنيه خلال المواسم الأربعة المقبلة، بداية من الموسم الجديد.

وأوضح المصدر أن قيمة عقد إمام عاشور تتضمن حصوله على 35 مليون جنيه سنويًا من النادي الأهلي، على أن تزيد القيمة بواقع 2 مليون جنيه مع كل موسم، بالإضافة إلى نحو 15 مليون جنيه سنويًا من الإعلانات والحوافز والمكافآت، وفقًا للبطولات والألقاب التي يحققها اللاعب مع الفريق.

وأضاف أن عقد إمام عاشور يتضمن أيضًا منحة توقيع تصل إلى 10 ملايين جنيه، وذلك بعد إتمام إجراءات تجديد وتمديد عقده مع النادي الأهلي.

ويأتي تجديد عقد إمام عاشور ضمن خطة إدارة النادي الأهلي للحفاظ على القوام الأساسي للفريق، وضمان استمرار العناصر المؤثرة في صفوف القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

بعد التجديد حتى 2030.. كم سيحصل إمام عاشور من الأهلي؟

 

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تفاصيل جديدة بشأن عقد إمام عاشور مع النادي الأهلي، بعد إعلان القلعة الحمراء تمديد تعاقد اللاعب حتى عام 2030.

وقال محمود شوقي إن إجمالي قيمة عقد إمام عاشور مع الأهلي خلال السنوات الأربع المقبلة، في حال تحقيق اللاعب للبونص المقرر سنويًا، سيصل إلى 140 مليون جنيه.

وأوضح الناقد الرياضي أن ملف الإعلانات لا يتضمن بندًا أو رقمًا إلزاميًا على النادي الأهلي ضمن عقد إمام عاشور، مشيرًا إلى أن هذا الملف سيكون من اختصاص شركة الكرة بالنادي وفقًا للعروض والطلب وحجم الإقبال الإعلاني على اللاعب.

وأضاف شوقي أن نجومية إمام عاشور ستدعم موقفه في سوق الإعلانات، متوقعًا ألا تقل العوائد الإعلانية للاعب عن 20 مليون جنيه سنويًا.

وكان النادي الأهلي قد أعلن تمديد تعاقد إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، حتى عام 2030، ليواصل اللاعب مسيرته مع القلعة الحمراء خلال السنوات المقبلة.

وجاء تمديد عقد إمام عاشور خلال جلسة جمعته مع الدكتور عصام سراج الدين، رئيس قطاع التعاقدات بالنادي الأهلي، الذي أنهى الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بتجديد التعاقد، بالتنسيق مع الكابتن وائل جمعة، مدير الكرة.


وأكد إمام عاشور خلال الجلسة اعتزازه الكبير بالنادي الأهلي وجماهيره، معربًا عن امتنانه للدعم الذي يحظى به، ورغبته في استكمال مسيرته مع الفريق وتحقيق مزيد من البطولات خلال السنوات المقبلة.


 

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